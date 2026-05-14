Titlurile Fanuc, cel mai mare producător de roboți industriali din lume, au urcat cu până la 16%, atingând un maxim istoric, după ce compania a anunțat că va colabora cu Google pentru a dezvolta un nou sistem de inteligență artificială destinat roboților săi industriali, folosind instrumente din Google Cloud, printre care și Gemini Enterprise.

Roboți inteligenți

Companii precum Nvidia și-au intensificat colaborarea cu companii asiatice în cadrul eforturilor lor de dezvoltare a inteligenței artificiale fizice, determinând creșterea acțiunilor companiilor partenere din Asia.

Fanuc și-a accelerat, de asemenea, eforturile de dezvoltare a inteligenței artificiale fizice în domeniul roboticii industriale împreună cu Nvidia.

Marile companii înțeleg deja că monetizarea este esențială pentru supraviețuirea în domeniul AI, a declarat Ryoutarou Sawada, analist senior la Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

„În Japonia, mai sunt multe de făcut. Nu doar Fanuc și Yaskawa, ci în întreaga industrie a roboticii și în alte domenii hardware. Tema inteligenței artificiale fizice se va extinde cu siguranță”, a spus el

Alte companii din domeniul roboticii, precum Yaskawa Electric Corp și Nabtesco Corp, au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Boom

Inteligența artificială a declanșat creșteri masive pentru acțiunile producătorilor de cipuri precum Nvidia, ale producătorilor de memorii, precum Micron și Samsung, dar și pentru companiile care produc softurile, precum Google.