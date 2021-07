Documentele autostrăzii Bechtel aruncate pe câmp, ridicate de polițiști și angajați CNAIR, la o zi după ce Libertatea a scris despre cum au fost abandonate

Conform autorităților locale, terenul pe care e aruncată grămada de documente, multe afectate de vreme și mâncate de insecte, este unul privat.



„Vă putem confirma acțiunea”, a menționat biroul de presă de la Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj, care a adăugat că nu este vorba de documente ce aparțineau DRDP Cluj.



Dosare întregi de documente zac abandonate pe câmp

„E așa cum a apărut în presă”



Autoritățile din Giroc anunță că au verificat și ele perimetrul încă de joi, după apariția articolului.



„Am fost ieri cu Poliția Locală, am constatat că există documentele acolo exact cum au apărut în presă. Sunt deteriorate în mare parte, nu păreau să fie recent depozitate acolo, au trecut ceva ploi peste ele. E un teren privat, nu este al primăriei. Eu am anunțat și Poliția Locală și Poliția Națională, care m-au anunțat că o să facă o anchetă. Am fost ieri și am asigurat perimetrul, ca să nu se distrugă probe”, a declarat pentru Libertatea Dan Vîrtosu, viceprimar al comunei Giroc.

Conform unei perspective Google Earth, containerele se află pe respectivul teren din 2014.

Citește și: N-avem autostradă, avem acte de 1,4 miliarde de euro pe câmp! O parte din arhiva de documente Bechtel e aruncată în containere, lângă Timișoara

PARTENERI - GSP.RO Campion european cu 2.000 de lei salariu » Fostul câștigator al CCE cu Steaua a ajuns șofer: „La treabă! Așa e viața”

Playtech.ro ȘOCANT! Fostul soț al Elodiei Ghinescu A MURIT! Ce s-a întâmplat cu polițistul azi-noapte

Observatornews.ro O româncă ar fi fost martoră la tragedia tinerelor ucise de o combină în lanul de porumb, pe un câmp din Italia

HOROSCOP Horoscop 9 iulie 2021. Berbecii au multe pe cap, dar și intenții și dorințe care îi consumă destul de mult

Știrileprotv.ro Are 44 de ani, dar nu a muncit niciodată și nici nu vrea. Câți bani încasează Valentin lunar de la stat

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români continuă aventura din Maldive