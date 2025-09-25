Prețul unui Ferrari 812 Superfast variază în funcție de an, kilometraj și dotări, însă pe piața second-hand din România, un exemplar din 2019, cu aproximativ 18.000 de kilometri, poate costa în jur de 380.000-400.000 de euro.

Ferrari 812 Superfast este un grand-tourer cu motor central față și tracțiune spate, lansat de producătorul italian de mașini sport Ferrari la Salonul Auto de la Geneva din 2017.

Modelul 812 Superfast atinge viteza maximă de 340 km/ h, cu un timp de accelerare de la 0 la 100 km/ h de 2,9 secunde.

Un videoclip devenit viral arată un șofer accelerând cu un Ferrari 812 Superfast prin centrul orașului Milano, depășind limita de viteză, înainte de a fi oprit de un echipaj de doi agenți de poliție.

Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale chiar de către Jonathan Gak, proprietarul Ferrariului. Înregistrarea arată mașina atingând peste 80 km/ h în zona urbană, mult peste limita legală.

În loc să-l sancționeze pe șofer pentru viteza excesivă, agentul care vorbește și care poartă ochelari pare să-l felicite pentru mașina impresionantă: „E cel mai bun motor de la Ferrari. Bagă mare!”.

După ce acesta îi spune că vorbește doar engleză, polițistul chiar îl încurajează pe Gak să accelereze din nou pentru a auzi sunetul motorului V12, deși acest lucru este interzis în zonele urbane.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Clipul a generat numeroase reacții negative în comentarii. Un utilizator a scris: „Poliția felicită pe cine conduce atât de repede. Acesta este Milano”.

Altcineva a vorbit despre „o rușine de polițist”. Mulți au criticat atitudinea polițistului, considerând-o nepotrivită și periculoasă. „În loc să apere pietonii și bicicliștii, îi felicită pe oamenii cu mașini mari care accelerează”.

Videoclipul pare autentic, notează Milano Today, dar nu este clar dacă au existat și alte verificări sau sancțiuni aplicate șoferului.

De asemenea, nu se știe dacă accelerarea a avut loc înainte sau după interacțiunea cu polițistul.

Cert e că agentul dă mâna cu Jonathan Gak!

Videoclipul a strâns sute de mii de aprecieri într-o săptămână, cu milioane de vizualizări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE