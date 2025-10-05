Contextul protestelor

Demonstrațiile au avut loc în ziua alegerilor municipale, boicotate de principalele partide de opoziție. Protestatarii acuză partidul de guvernământ, Visul Georgian, de tendințe autoritare și de îndepărtarea țării de aspirațiile sale democratice și pro-europene.

Partidul aflat la putere a întrerupt discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană anul trecut, declanșând un val de proteste. Criticii susțin că guvernul a adoptat legi care îngrădesc libertatea de exprimare și drepturile civile, unele fiind asemănătoare cu cele din Rusia.

Desfășurarea evenimentelor

Protestatarii purtau steaguri georgiene și pancarte în favoarea aderării la UE. Sophio Asatiani, una dintre participante, a declarat pentru Associated Press: „Luptăm pentru drepturile noastre, pentru independență”. Ea a adăugat că nu dorește o întoarcere la era sovietică.

Organizatorii mitingului au cerut demonstranților să „ia puterea înapoi în mâinile poporului”. Unii protestatari au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial, spărgând poarta, înainte de a fi respinși de forțele de ordine.

Reacția autorităților

Poliția georgiană a declarat că protestul a încălcat legile care reglementează adunările publice, fără a oferi detalii specifice. Comisia Electorală Centrală a raportat o prezență la vot sub 30% în prima jumătate a zilei de alegeri.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Giorgi Rukhadze, analist politic din Tbilisi și participant la protest, a caracterizat alegerile drept „simulate”. El a susținut că „singura modalitate de a-l înlătura pe (Visul Georgian) de la putere în mod pașnic este neascultarea, neconformismul”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE