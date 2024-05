Locuitorii Budapestei s-au confruntat, joi, 9 mai, cu restricții, drumuri închise și securitate strictă, în vreme ce grupuri de susținători, dar și critici ai regimului de la Beijing s-au adunat în diferite puncte ale orașului.

Sute de oameni s-au plasat în apropierea Castelului Buda, fluturând steaguri chinezești și maghiare. Au fost prezenți și mai mulți cetățeni chinezi cu șepci roșii și care pretindeau că sunt voluntari la ambasada Chinei.

De altfel, Márton Tompos, un parlamentar maghiar din partidul de opoziție Momentum, a declarat pentru AP că el și un coleg au fost abordați de un grup de astfel de „jandarmi”, cu o zi înainte, în timp ce încercau să plaseze steaguri UE pe un pod din Budapesta.

Într-un videoclip postat pe X, fostul Twitter, Tompos a spus că bărbații, purtând toți șepci roșii de baseball, l-au confruntat pentru a se asigura că nu vor fi puse pe traseul delegației chineze steaguri sau simboluri care să facă referire la Tibetul sau Taiwanul revendicate de China.

„Budapesta este plină de jandarmi chinezi voluntari cu șepci roșii pentru a-l proteja pe Xi Jinping, alias Winnie the Pooh, de steagurile «neprietenoase» ale tibetanilor și taiwanezilor”, a scris Tompos.

Xi Jinping a fost în mod frecvent comparat cu Winnie the Pooh în diverse imagini pe internet, o formă de satiră la adresa liderului chinez și a imaginii sale publice atent întreținute.

Chestionat de publicația maghiară HVG, șeful de cabinet al lui Viktor Orban, Gergely Gulyás, a pus sub semnul întrebării credibilitatea politicianului Momentum, dar a adăugat că „dacă acest lucru s-a întâmplat, atunci trebuie investigat”.

