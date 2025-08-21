Politicianul se crede atât victimă, cât și călău

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, ales pe listele PNL la alegerile locale din 2024, a publicat o postare neobişnuită pe Facebook, în care se declară atât victimă, cât şi călău în contextul creşterii impozitelor.

Potrivit News.ro, textul ironic intitulat „Tişe împotriva lui Tişe: miting împotriva propriei persoane” evidenţiază dualitatea rolurilor sale de politician şi antreprenor.

În postarea sa, Tişe afirmă: „Ca politician, asist la creşterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi creşte un nod în gât. Ca om public, accept ordonanţe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări”.

Conflictul interior al lui Alin Tișe

Politicianul clujean descrie un conflict intern între rolurile sale publice şi private. El menţionează că va organiza un protest împotriva propriei persoane, subliniind absurditatea situaţiei.

„Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord. Îmi reproşez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate”, scrie Tişe, ilustrând dilemele cu care se confruntă.

Critica sistemului

Prin acest text ironic, Tişe pare să critice sistemul politic şi fiscal din România. El subliniază dificultăţile cu care se confruntă antreprenorii în faţa creşterii impozitelor. Conform postării de pe Facebook, Tişe afirmă că este „pentru prima dată în istoria democraţiei româneşti când un om reuşeşte să fie şi poporul furios şi guvernarea, care pare surdă, în acelaşi timp”.

În finalul postării, Tişe promite că va continua să se „lupte cu sine însuşi” până când cetăţeanul va câştiga.

Postarea completă a lui Alin Tișe

„Astăzi eu, Alin Tișe, mă ridic împotriva… mea. M-am săturat să fiu, simultan, și victimă și călău.

Ca politician, asist la creșterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi crește un nod în gât. Ca om public, accept ordonanțe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări.

𝐃𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐦𝐧: 𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐬𝐚̆ 𝐢𝐞𝐬 𝐢̂𝐧 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚̆ 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐦𝐞𝐚!

Să mă huidui, să mă fluier, să-mi cer explicații.

Și tot eu să-mi răspund, cu aceea nepăsare birocratică pe care o urăsc și cu care lupt de zi.

Am decis să nu mai tac. Voi ieși la miting!

Manifestul mitingului împotriva propriei persoane va suna așa:

Eu, Alin Tișe, om cu dublă identitate publică, anunț cu respect față de mine însumi că voi protesta împotriva propriei mele guvernări.

În calitate de politician am acceptat decizia ca trebuie să cresc taxele.

În calitate de antreprenor am decis că nu mai pot respira de la atâtea taxe.

De aceea:

• Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord.

• Îmi reproșez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate.

• Mă huidui în piață, dar mă și aplaud pentru realizările unice ale Clujului – altceva pentru tine!

La mitingul împotriva mea:

• Eu țin pancarta, eu organizez contramanifestația.

• Eu strig „Hoții!”, dar tot eu strig „Cinste lor!”.

• Eu îmi cer socoteală, dar îmi dau și termen de grație.

Este pentru prima dată în istoria democrației românești când un om reușește să fie și poporul furios și guvernarea, care pare surdă, în același timp. O revoluție împotriva propriei persoane – un spectacol unic, marca România.

În final, promit solemn că voi continua să mă lupt cu mine însumi, până când TU vei câștiga!”, a scris Alin Tișe pe Facebook.