Primarele Partidului Democrat din New York stârnesc deranj în administrația Trump

Zohran Mamdani (33 de ani), un socialist autoproclamat și membru al Partidului Democrat, a câștigat marți seara alegerile primare pentru nominalizarea candidatului formațiunii sale politice la scrutinul de primar al orașului New York. Învinsul este Andrew Cuomo, fostul guvernator al statului New York.

Acest rezultat, într-una dintre primele alegeri primare majore de la reinstalarea liderului republican Donald Trump la Casa Albă, este considerat un barometru pentru potențiala recalibrare a Partidului Democrat la nivel național. Ori Partidul Democrat rămâne divizat ideologic în privința viitorului său.

Casa Albă denunță din nou migrația scăpată de sub control

Casa Albă a pus victoria surprinzătoare a lui Mamdani, care ar putea deveni primul primar musulman și indiano-american al orașului New York, pe seama „migrației scăpate de sub control”. Alegerile pentru funcția de primar al New Yorkului sunt programate pe 4 noiembrie, iar Mamdani este considerat acum marele favorit, cu peste 70% în intențiile de vot.

Ca răspuns la scrutinul intern din Partidul Democrat, Clubul Tinerilor Republicani din New York a transmis pe contul său de X „un apel la acțiune” din partea administrației Trump. „Radicalul Zohran Mamdani nu poate fi lăsat să distrugă orașul nostru iubit, New York”, a cerut NYYRC.

Apel la retragerea cetățeniei în baza legii privind combaterea comunismului

„Legea privind controlul comunismului îi permite președintelui Trump să revoce cetățenia lui Zohran Mamdani și să-l deporteze imediat. Acum este momentul să acționăm – Stephen Miller și Thomas Homan, New York, contăm pe voi”, a adăugat NYYRC.

Stephen Miller este adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă și consilier pentru securitate internă, iar Thomas Homan este supranumit „țarul frontierelor” din administrația Trump. În opinia lui Miller, succesul electoral al lui Mamdani este un rezultat al eșecului de a ține migrația sub control.

Cine este Zohran Mamdani

Zohran Mamdani s-a născut pe 18 octombrie 1991, în Uganda, și a locuit pentru scurt timp în Africa de Sud înainte de se muta la New York, la vârsta de șapte ani. Fiu al academicianului Mahmood Madani și al cineastei Mira Nair, Zohran Mamdani a obținut cetățenia americană în 2018.

Legea privind controlul comunismului datează din 1954, de pe vremea președintelui Dwight Eisenhower, dar a fost rareori aplicată și contestată adesea în instanță.

Miercuri, președintele Trump l-a insultat pe Mamdani, în prezent deputat în statul New York, numindu-l „un nebun 100% comunist”.