Ferrari de 4,33 milioane de euro, confiscat după doar o zi în Marea Britanie

Mașina, evaluată la 3,7 milioane de lire sterline, adică aproximativ 4,33 milioane de euro, a ajuns în posesia poliției după ce șoferul a fost oprit în centrul Londrei.

Momentul în care un polițist a urcat la volanul supermașinii și a pornit spre secție a devenit rapid unul dintre cele mai spectaculoase episoade ale operațiunii.

Ferrari-ul Monza SP2 se afla în Regatul Unit de numai o zi când a fost confiscat de Poliția Metropolitană.

Potrivit autorităților, persoana care conducea mașina avea doar un permis de conducere provizoriu și nu avea asigurare.

Șoferul se afla la volan de mai puțin de 30 de minute înainte să fie oprit. Mașina era înmatriculată în Dubai.

În loc ca Ferrari-ul să fie urcat pe platformă, așa cum se întâmplă de regulă în cazul vehiculelor confiscate, unul dintre polițiști a primit misiunea neobișnuită de a-l conduce până la secția de poliție.

Un Ferrari Monza SP2 negru
Sunt 499 de astfel de mașini în lume Sursa foto: Metropolitan Police

Polițistul a condus Ferrari-ul prin Londra

Imaginile publicate de Poliția Metropolitană îl arată pe ofițer la volanul Ferrari-ului, purtând ochelari de soare și fiind escortat prin Londra de mașini de poliție.

În spatele său se afla chiar platforma folosită pentru transportul vehiculelor confiscate, însă de această dată aceasta a rămas goală.

Momentul a atras imediat atenția pe rețelele sociale.

„Cea mai bună zi din cariera sa”, a fost descrisă călătoria ofițerului într-o postare referitoare la operațiune.

Pentru un polițist pasionat de automobile, este greu de imaginat o misiune mai spectaculoasă decât să conduci prin centrul Londrei un Ferrari de peste patru milioane de euro.

Un Ferrari Monza SP2 negru
Mașina a fost condusă doar 30 de minute în Londra Sursa foto: Metropolitan Police

Un model de Ferrari din care există doar 499 de exemplare

Ferrari Monza SP2 nu este un model obișnuit, nici măcar în lumea mașinilor exotice.

Este unul dintre cele doar 499 de exemplare produse la nivel mondial și face parte dintr-o serie extrem de exclusivistă a constructorului italian.

Modelul este inspirat de automobilele de competiție de tip Barchetta din anii 1950.

Un Ferrari Monza SP2 negru
Sunt 499 de astfel de mașini în lume Sursa foto: Metropolitan Police

Una dintre cele mai neobișnuite caracteristici este lipsa parbrizului convențional. Ferrari a folosit în schimb un sistem denumit „parbriz virtual”, conceput pentru a direcționa fluxul de aer peste capetele ocupanților.

Printre proprietarii celebri ai unui Ferrari Monza SP2 s-au numărat bucătarul Gordon Ramsay și fotbalistul Zlatan Ibrahimović.

Un exemplar al seriei limitate a fost vândut la licitație pentru aproape 5 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 4,33 milioane de euro.

Un Ferrari Monza SP2 negru
Un polițist a condus-o la secție Sursa foto: Metropolitan Police

Peste 90 de mașini confiscate într-un singur weekend

Ferrari-ul a fost doar una dintre mașinile confiscate în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate de vineri până duminică în zonele Kensington, Chelsea și Hyde Park.

În total, polițiștii au confiscat peste 90 de vehicule, cu o valoare cumulată de peste 8 milioane de lire sterline, adică aproximativ 9,36 milioane de euro.

OPeratiunea politiei metropolitane din Londra august 2026 - 90 de mașini confiscateIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Operațiunea a vizat în special:

  •  conducerea fără asigurare;
  •  conducerea antisocială;
  •  conducerea periculoasă;
  •  vehiculele implicate în comportamente care afectează siguranța și confortul locuitorilor.

Poliția Metropolitană a precizat că este cel mai mare număr de vehicule confiscate și cea mai mare valoare totală înregistrată în cei cinci ani de desfășurare a operațiunii.

Dintre acestea, 15 vehicule au fost confiscate în baza unor noi competențe care permit poliției să confiște mașinile implicate în comportamente antisociale, în loc să se limiteze la emiterea unui avertisment.

Operațiunea a implicat 120 de ofițeri. 

„Regulile se aplică tuturor șoferilor”

Angus Eaton, directorul executiv al Motor Insurers Bureau, a subliniat că valoarea mașinii nu îl pune pe proprietar deasupra legii.

„Operațiuni de acest gen demonstrează că regulile se aplică tuturor șoferilor, indiferent de valoarea vehiculului pe care au ales să îl conducă.”, a spus Angus Eaton, directorul executiv al MIB.

Oficialul a atras atenția că nu toți șoferii care circulă fără asigurare o fac în mod intenționat. Unii pot ajunge să încalce regulile dintr-o greșeală legată de polița de asigurare.

El i-a îndemnat pe șoferi să verifice dacă au asigurarea potrivită atât pentru vehicul, cât și pentru tipul de călătorie efectuat.

Mai multe arestări în timpul operațiunii

Operațiunea nu s-a limitat la confiscarea automobilelor.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de manipulare de bunuri furate și spălare de bani, după ce polițiștii au găsit asupra sa 19 carduri bancare pe numele altor persoane și peste 2.500 de lire sterline, adică aproximativ 2.925 de euro, în numerar.

Un alt bărbat a fost arestat sub suspiciunea de posesie de droguri în scopul vânzării.

Alte persoane au fost reținute pentru diverse alte infracțiuni.

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