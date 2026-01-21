Cele mai frecvente cauze ale accidentelor înregistrate pe DN1 includ viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea de prioritate, distragerea atenției prin utilizarea telefonului mobil și nerespectarea distanței între vehicule, a transmis Poliția Brașov pe pagina de Facebook.

Statistic, ziua cu cele mai multe accidente la nivel național, pe acest sector de drum, a fost marți, iar intervalul orar cu risc maxim s-a situat între orele 11:00 și 15:00.

Acțiunea desfășurată pe 20 ianuarie a implicat peste 40 de polițiști și 10 aparate radar. Rezultatele au fost semnificative: aproape 180 de sancțiuni contravenționale aplicate, majoritatea pentru viteza excesivă. În plus, au fost reținute 8 permise de conducere și 9 certificate de înmatriculare pentru abateri grave care puneau în pericol siguranța traficului.

În cadrul controalelor, polițiștii au efectuat peste 100 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau alte substanțe. Totodată, specialiștii Registrului Auto Român au verificat tehnic 12 vehicule, identificând nereguli ce ar fi putut genera riscuri suplimentare în trafic.

Acțiunea a avut și un rol preventiv și educativ. Cu ajutorul unui autolaborator specializat, polițiștii au purtat discuții directe cu șoferii și ceilalți participanți la trafic. Aceștia au fost informați despre pericolele vitezei excesive, consumului de alcool sau utilizării telefonului mobil la volan.

Mesajele transmise au fost întărite prin distribuirea de materiale informative și recomandări pentru un comportament preventiv pe drumurile publice.

