Mai exact, Poliția Locală va putea filma fără să mai ceară nici un acord în timpul legitimării, constatării contravențiilor, folosirii mijloacelor de imobilizare sau în intervenții pentru protejarea vieții și ordinii publice.

„Am promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice”, a transmis Nicuşor Dan.

Oamenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi doar „în măsura în care circumstanţele permit”, iar „autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente”.

Imaginile obținute astfel vor fi păstrate 6 luni și apoi vor fi distruse, potrivit noii legi, mai puțin în cazurile în care secvențele video sau audio filmate de polițiștii locali sunt probe în procese.

„Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene. Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și la consolidarea siguranței publice, oferind în același timp un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților”, a mai transmis Nicușor Dan.





