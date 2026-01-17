Mai exact, Poliția Locală va putea filma fără să mai ceară nici un acord în timpul legitimării, constatării contravențiilor, folosirii mijloacelor de imobilizare sau în intervenții pentru protejarea vieții și ordinii publice.

„Am promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice”, a transmis Nicuşor Dan.

Oamenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi doar „în măsura în care circumstanţele permit”, iar „autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente”.

Imaginile obținute astfel vor fi păstrate 6 luni și apoi vor fi distruse, potrivit noii legi, mai puțin în cazurile în care secvențele video sau audio filmate de polițiștii locali sunt probe în procese.

„Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene. Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și la consolidarea siguranței publice, oferind în același timp un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților”, a mai transmis Nicușor Dan.

David Popovici a concurat alături de alte șapte nume mari ale înotului mondial la „Sprint with the Stars" din România

Judecătoarea Raluca Moroșanu, îndepărtată dintr-un nou dosar după criticile la adresa Curții de Apel București
Știri România 18:13
Judecătoarea Raluca Moroșanu, îndepărtată dintr-un nou dosar după criticile la adresa Curții de Apel București
2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent în România. Cu cât a crescut temperatura în ultimii 30 de ani
Știri România 17:42
2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent în România. Cu cât a crescut temperatura în ultimii 30 de ani
Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura", emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:30
Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Mihai Trăistariu, îngrijorat de impozitul la cele opt apartamente pe care le are: „Mi-e frică!". Câți bani a plătit în 2025
Stiri Mondene 16:55
Mihai Trăistariu, îngrijorat de impozitul la cele opt apartamente pe care le are: „Mi-e frică!”. Câți bani a plătit în 2025
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
