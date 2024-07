Polițistul Marian Godină a povestit cum au fost prinși ucigașii bărbatului ascuns în geamantan

După postarea Poliției Române, însoțită de două fotografii în care apare Marian Godină, alături de alți doi colegi, polițistul din Brașov vine cu o serie de precizări și spune că unele comentarii ale internauților sunt dezamăgitoare, chiar și pentru el.

„Suntem criticați pentru modul în care eram îmbrăcați, că unul dintre colegi arată a „bombardier” în pantaloni scurți, că mare captură am mai făcut noi, că suspecții aveau 50 de kilograme uzi etc. O să dau câteva explicații pentru cei interesați: În seara aceea eram la serviciu, nu liberi. Atât eu, cât și ceilalți doi colegi ai mei lucrăm la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Brașov, adică la „mascați”, așa cum ne numesc cei mai mulți. Eram patru, dar unul nu apare în poze”, explică polițistul.

„S-a luat decizia să ieșim din bază în haine civile”

În continuare, acesta precizează că la un moment dat au fost apelați și li s-a spus că doi suspecți ai unui omor petrecut în județul Vaslui ar fi fost observați în Brașov.

„S-a luat decizia să ieșim din bază în haine civile și cu o mașină civilă, dar totuși înarmați, logic. (S-a dovedit a fi fost o decizie foarte bună). De aceea eu eram in jeansi și tricou, colegul meu în pantaloni scurți și tricou. Am ieșit din bază în mai puțin de un minut de la primirea apelului și am început căutările în apropierea zonei în care suspecții fuseseră văzuți. Zona era deja împânzită de mașini de poliție și filtre. Pe măsură ce timpul trecea, scădeau și speranțele noastre de a-i găsi. După ceva timp am dat o tură într-o altă zonă a orașului, acolo unde șeful nostru de grupă a avut o presimțire că i-am putea gasi. În timp ce mergeam pe o stradă, am exclamat cu toții „Uite-i!”, iar colegul de la volan a oprit mașina cât mai aproape de ei și am coborât cu toții în viteză. Suspecții au avut puțin timp să o ia la fugă, dar i-am prins după maxim 50 de metri de alergare, iar în câteva secunde erau la pământ și încătușați”, a precizat Godină.

Panicați și disperați să scape

În continuare, acesta a explicat de ce unul dintre polițiști era îmbrăcat în pantaloni scurți.

„Apropo, colegul despre care se comentează ironic că e în pantaloni scurți și are alură de bombardier are 25 de ani, „abia” vreo 2 metri înălțime și puțin peste 100 de kile și este sportiv, așadar aș ura succes oricui ar încerca să fugă de el. Într-adevăr, suspecții sunt firavi, probabil că am kilograme cât amândoi la un loc. Dar așa firavi, au omorât un bărbat și l-au băgat într-o valiză, iar în seara în care noi i-am prins se plimbau prin Brașov știind că sunt căutați, panicați și disperați să scape. Sunt curios dacă cei care au tot comentat negativ se pot gândi de ce sunt în stare niște criminali încolțiți, fără bani, care vor cu orice scop să scape. Cum te simți să știi că fiul sau fiica ta, ori mama ta în vârstă, puteau trece oricând pe lângă acești criminali? Ți-ai fi dorit atunci să fie niște polițiști, chiar în pantaloni scurți, care să-i încătușeze? Te mai interesa dacă polițiștii aveau sau nu uniformă? Și iată că aceiași suspecți firavi se pare că au mai comis o crimă, omorând și o femeie pe care au băgat-o la fel într-o valiză”, a transmis Marian Godină.

Pe 17 iulie, la nici 24 de ore după ce cadavrul unui bărbat a fost descoperit într-o valiză, pe marginea drumului, într-un sat din Vaslui, doi suspecți de crimă au fost prinși la Brașov de către Marian Godină și colegii lui de la SAS. Este vorba despre un bărbat și iubita lui, iar Poliția Română a publicat pe Facebook fotografii cu polițiștii alături de cei doi suspecți.

FOTO: Facebook/Poliția Română

