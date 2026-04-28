Videoclipul, distribuit de Brigada Hijak din cadrul Departamentului de Patrulă al poliției ucrainene, prezintă imagini cu drone ucrainene în timp ce vânează și distrug drone rusești. Atacurile au loc pe drumuri, pe clădiri și pe câmpuri în direcția Kosteantînivka, în regiunea Donețk.

„Bombardierele Brigăzii Hijak au acționat cu succes împotriva FPV-urilor inamice de tip Jdun în direcția Kosteantînivka. În timpul recunoașterii aeriene, au descoperit și au eliminat dronele inamice cu lovituri precise. Detectăm, țintim, distrugem”, comentează Brigada Hijak.

Termenul „jdun” este utilizat în contextul războiului din Ucraina pentru a descrie o dronă plasată sau lansată pe front de invadatorii ruși fie cu rol de supraveghere, fie pentru a aștepta o țintă.

Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei au fost înființate în 2024 pe măsura creșterii importanței dronelor pe câmpul de luptă. Soldatul ucrainean Dimko Jluktenko, din cadrul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, spune într-un interviu acordat pentru Libertatea că dronele au devenit esențiale pentru securitatea națională.

Într-un interviu acordat pentru BBC, comandantul Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, oferă o perspectivă din interior și avertizează că atacurile cu drone vor continua într-un rim mai susținut în teritoriul Rusiei în speranța că rușii vor pune presiuni asupra liderului de la Kremlin Vladimir Putin pentru a-și opri agresiunea militară.