Contractul marchează primul proiect de trenuri cu hidrogen din România și unul dintre primele proiecte de acest tip din Europa Centrală și de Est, se arată într-un comunicat al companiei.

Totodată, contractul include atât livrarea trenurilor, cât și servicii complete de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani, cu opțiune de extindere pentru încă 15 ani. Lansarea serviciului de transport de pasageri este prevăzută pentru anul 2029.

„Suntem mândri să livrăm prima flotă de trenuri cu hidrogen pentru România. Cu Mireo Plus H, combinăm o platformă regională dovedită cu tehnologie de ultimă generație bazată pe hidrogen, permițând operarea feroviară cu emisii zero pe liniile neelectrificate. Hidrogenul va juca un rol esențial în atingerea neutralității climatice în Europa, iar acest proiect demonstrează clar cum inovația poate fi transpusă în soluții feroviare fiabile și atractive din punct de vedere economic”, a declarat Emil Voinea, CEO Siemens Mobility România.

Mireo Plus H – un tren regional modern pentru România

Trenurile destinate României sunt bazate pe platforma Siemens Mireo și sunt configurate ca rame articulate cu două unități, cu o viteză maximă de operare de 120 km/h. Proiectate pentru operare cu un singur mecanic, vehiculele sunt bidirecționale și ideale pentru serviciile regionale de transport de călători.

Fiecare ramă oferă 131 de locuri fixe și 5 locuri rabatabile, asigurând un nivel ridicat de confort pentru pasageri și eficiență operațională. Trenurile pot circula în tracțiune multiplă, cu până la două unități cuplate, oferind flexibilitate pentru cerințele actuale și viitoare de operare.

Propulsie pe hidrogen și eficiență energetică

Mireo Plus H este echipat cu un sistem de propulsie electrică bazat pe pile de combustie cu hidrogen, completat de baterii pentru stocarea energiei. Bateriile sunt încărcate fie prin sistemul cu pile de combustie, fie prin frânare regenerativă, asigurând o utilizare extrem de eficientă a energiei și emisii locale zero în timpul operării.

Prin înlocuirea materialului rulant diesel, noile trenuri cu hidrogen vor contribui la reducerea semnificativă a emisiilor și a zgomotului în transportul feroviar regional, sprijinind obiectivele de sustenabilitate și climă ale României.

Mireo Plus H, împreună cu Mireo Plus B, face parte din platforma de succes Siemens Mireo, care cuprinde 24 de flote și aproape 600 de trenuri. Platforma se remarcă prin tehnologie modernă, eficiență energetică ridicată – cu economii de până la 25% – și avantajele unei platforme standardizate, care generează sinergii și beneficii economice.