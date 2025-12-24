Odesa, un important port comercial din sudul Ucrainei, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război la scară largă. Autoritățile ucrainene au denunțat o încercare de a distruge infrastructura maritimă a țării, de care depind în mare măsură exporturile agricole.

Un corespondent al AFP a filmat miercuri bălți de ulei brun pe coasta Odesei și o pată imensă de ulei plutind la suprafața mării, în timp ce voluntarii curățau nisipul și scoteau păsări marine moarte din apă.

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleh Kiper.

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a deplâns un „dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a subliniat el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar, a declarat pentru AFP că păsările mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
