Odesa, un important port comercial din sudul Ucrainei, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război la scară largă. Autoritățile ucrainene au denunțat o încercare de a distruge infrastructura maritimă a țării, de care depind în mare măsură exporturile agricole.

Un corespondent al AFP a filmat miercuri bălți de ulei brun pe coasta Odesei și o pată imensă de ulei plutind la suprafața mării, în timp ce voluntarii curățau nisipul și scoteau păsări marine moarte din apă.

The sea around Odesa is polluted due to Russian attacks. Recently, Russia attacked the port of Pivdennyi, where a vegetable oil spill occurred. Vegetable oil in seawater forms a film on the surface. It limits the access of oxygen and light to marine organisms and can lead to… pic.twitter.com/X1bLtBFmQO — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) December 24, 2025

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleh Kiper.

Following Russian strikes on Odesas port infrastructure, sunflower oil spilled into the sea, triggering an ecological disaster and causing mass bird deaths.



The local zoo is doing its best to save the animals. They urged people to collect the affected birds and bring them in… pic.twitter.com/qecKHGEq2i — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 24, 2025

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a deplâns un „dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a subliniat el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar, a declarat pentru AFP că păsările mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.