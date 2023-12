Textul în arabă de pe aceste pliante provine dintr-un verset din Coran și sună astfel: „Potopul i-a luat. Pe cei care au comis nedreptăți”.

Khan Younis, în sudul Gaza, este al doilea oraș ca mărime din enclava palestiniană, iar trupele israeliene și-au extins ofensiva terestră acolo.

Palestinienii care se decid dacă să fugă din Khan Younis spun că văd versetul citat ca pe un semn de rău augur.

Jurnalistul Aamer Tabsh din Khan Younis a spus că a văzut avioane israeliene aruncând mii de fluturași.

