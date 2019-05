Inspectoratul general pentru Situații de Urgență a postat pe pagina de Facebook povestea pompierului din fotografie.

”Claudiu Andrei Mitrofan, unul dintre cei peste 2600 de salvatori care au acționat în ultimele 24 de ore pentru înlăturarea efectelor inundațiilor din județele afectate de vremea rea. Este pompier în cadrul ISU Bistrița-Năsăud de 12 ani, are un puternic accent ardelenesc și o modestie rar întâlnită”, se arată pe pagina de Facebook a IGSU.

”S-a umflat pârâul și am mers după ei, au rămas blocați în case. Nu am fost singur, i-am avut aproape pe colegii mei, Daniel și Ioan. Am stat tot timpul în telefon cu stâlpul familiei, am ajuns în localitatea Dumitra și am mers din casă în casă până i-am găsit… Ne aștepta întreaga familie, bunica, mama, tata și copilul lor de numai câteva luni. Îmi venea să plâng când am văzut copilul. Și eu sunt proaspăt tătic și nu aș vrea ca fetița mea să treacă prin așa ceva. Am încercat să-i consolăm, i-am luat în brațe și i-am evacuat repede. Din fericire niciunul dintre ei nu a pățit nimic. Au fost multe intervenții, am acționat peste tot unde am fost chemați”, a povestit pompierul din fotografie.

Ceilalți doi pompieri menționați de Claudiu sunt Daniel Andres și Fetinca Ioan, toți trei asigurându-se că familia din județul Bistrița-Năsăud ajunge în siguranță.

Hidrologii au emis, joi dimineață, un cod roșu de inundații pentru râurile din bazinele hidrografice Someşul Mare, Şieu, Iza, Vişeu din judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud. Avertizarea expiră la ora 10.00. Peste 40 de persoane au fost evacuate din calea apelor în ultimele 24 de ore și sute de locuințe au fost inundate.

În localitatea bistrițeană Dumitra s-a intervenit pentru salvarea a patru persoane care nu mai puteau ieși din locuință, din cauza apei care depășea 1,5 metri.

