Corespondență de Adelina Mărăcine, Răzvan Luțac și Vlad Chirea (Sighet – România, Solotvino- Ucraina)

Ei spun că se așteptau. Putin nu-i mai ia de mult prin surprindere pe ucraineni. „Nu credeți tot ce vedeți la televizor. Din prima, când s-a anunțat că Putin are așa gânduri, noi ne-am gândit să mergem în Germania”, spune bărbatul din fața noastră.

Și de ce nu v-ați dus?

Ei sunt familia N* din Tiaciv, sau Teceu Mare în Română. Își amintesc și ne roagă să nu le scriem numele întreg. Au în Ucraina două mame în vârstă ale soților, una dintre ele foarte bolnavă. Le e teamă pentru ce li s-ar putea întâmpla bătrânelor acasă. Pentru că nu mai au iluzii că Putin se va opri.

Îi privim aici, în nordul României și sudul Ucrainei, pe cei doi adulți, prinși între vămi, între atacul Rusiei și lupta Ucrainei, între Est și Vest, între generația părinților lor și cea a copiilor lor.

„Copiii noștri toți sunt în Germania și s-au oferit să ne ia cu mașina. Așa că ne-am uitat pe granițe. Am avut de ales. Sau mergem la una mai în vest, dar în care vom trece mai greu, sau mergem pe drumul mai scurt către siguranță, prin România, dar mai departe de Germania. Am ales a doua variantă”, a spus soțul. „Și am pus repede, ce-am apucat”.

Soția sa ne arată printr-un semn scurt, cu capul, bagajele. Unul roșu, unul negru. Două vieți de om care au plecat cu două trollere și atât. Pe ambele trollere au scris, cu caractere chirilice, „Tiaciv”. Numele localității natale.

Bombardamentul de la Ivano-Frankivsk, 100 de kilometri de Teceu, a schimbat situația. Iar lumea a făcut o coadă de 1,3 kilometri la punctul de trecere al frontierei Slatina (Solotvino).

Se duc, agale, să caute un hotel în Sighet. Nu e departe centrul. Sunt 2 kilometri de la vama de peste Tisa, cu un pod al prieteniei ticsit peste măsură. Și doar într-o direcție.

„Ne cazăm și ne preiau copiii cu mașina. Sănătate și pace”, spun oamenii, întorcându-se cu spatele pentru poză. Imagini cu oameni temători, pozați din spate, credeam că sunt posibile, în secolul 21, doar în regimul juntei militare din Myanmar. Dar ceva s-a întors și poartă tot uniformă.

