Lauren Wasser a găsit puterea să treacă mai departe este tragedia care i-a afectat viața și a revenit în lumina reflectoarelor pentru a atrage un semnal de alarmă asupra problemelor pe care le-a avut ea și care pot afecta orice altă femeie din lume.

Într-o postare pe Instagram, Lauren spune că ”Un tampon aproape m-a omorât. Am folosit produsul așa cum a trebuit. Am scăpat cu viață deși șansele de supraviețuire erau de 1%, dar faptul că am supraviețuit a fost partea ușoară, pe lângă coșmarul care a urmat”.

Tânăra povestește că în 2012, pe vremea când avea doar 24 de ani, s-a trezit într-o dimineață cu o stare de rău, dar s-a gândit că trebuie să fie simptome de gripă și nu a dat prea mare importanță.

S-a pus să doarmă la loc, pentru că era în perioada menstruației, iar când s-a trezit avea poliția la ușă, oamenii legii fiind trimiși de mama sa, care era îngrijorată cu starea tinerei. Ea le-a spus că totul este în regulă și polițiștii au plecat, dar ulterior s-au întors, iar ceea ce au descoperit i-a șocat: Tânăra era întinsă pe jos, inconștientă, cu febră foarte mare, plină de materii fecale și vomă.

A fost dusă la spital, dar medicii nu își puteau da seama ce i-a produs starea și au fost obligați să o bage în comă, deoarece organele sale au început să cedeze.

Tânăra s-a trezit după o săptămână fără să știe ce i s-a întâmplat în tot acest timp și cu arsuri groaznice în zona picioarelor. Cangrena i-a afectat grav piciorul drept care nu mai putea fi recuperat, iar cel stâng i-a fost parțial afectat.

„Doctorii mi-au spus că ar trebui să îmi amputeze ambele picioare de sub genunchi simultan, pentru că oricum piciorul stâng avea șanse doar 50% să rămână funcțional. Aș fi rămas oricum fără degete, dar nu se știa dacă se va închide sau nu rana de la călcâi” spune Lauren.

Au optat pentru o singură amputare, iar apoi a încercat să salveze cât a putut piciorul stâng. În cele din urmă, anul trecut a ajuns să-l amputeze și pe acesta, dar tânăra spune că a fost cea mai bună variantă pentru că nu ar fi putut suporta să rămână fără ambele picioare.

„Azi s-a împlinit un an de când mi-a fost amputat piciorul stâng și mi-am recăpătat viața. Chiar mă simt ca fata de 24 de ani care eram înainte ca toate acestea să se întâmple. Acum mă antrenez pentru maratonul orașului New York 2019” a scris tânăra pe 11 ianuarie.

Vorbind despre ce face acum, ea spune că țelul său este cel de a arăta lumii care sunt riscurile șocului toxic. „Am ceva pentru care să trăiesc – să mă asigur că alte femei nu vor trece prin ce am trecut eu și să le ajute pe cele care știu cum este că nu sunt singure. După ce m-am documentat despre TSS, am realizat că am fost norocoasă pentru că sunt în viață, față de multe alte victime care nu mai sunt” concluzionat tânăra.

