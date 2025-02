De la copil-minune la artist complex și recunoscut

Potrivit articolului publicat de Gândul, povestea muzicală a lui Matei a început la vârsta de 5 ani, în casa bunicului său matern, Petre Mihăescu, compozitor din «generația de aur» a muzicii ușoare românești. Inițial o joacă, talentul său a fost repede remarcat.

„După primele lecții de pian, profesoara i-a spus mamei mele că am un talent ieșit din comun și că ar trebui să mă îndrepte către școala de muzică”, își amintește Matei.

Drumul spre succes

Admis la Colegiul Național de Muzică George Enescu, Matei a impresionat comisia de examinare. Copilăria sa a devenit cea a „copilului-minune al muzicii clasice”, cu nenumărate ore de studiu și participări la concursuri.

La 11 ani, în 2006, a avut loc concertul său de lansare la Ateneul Român, în fața a 1.000 de persoane. A interpretat un repertoriu cuprinzător, de la baroc la contemporan, fiind ovaționat minute în șir.

„A fost un concert cu o durată de aproape trei ore, în care m-am prezentat în fața unui public de o mie de persoane, interpretând piese pentru pian solo, apoi un concert de J.S. Bach pentru pian și orchestră, precum și o compoziție proprie pentru pian orchestră și cor care a ridicat publicul în picioare”, povestește Matei.

Repertoriu impresionant și compoziții proprii

În prezent, repertoriul său pianistic acoperă peste două sute de ani de muzică, de la stilul baroc la cel contemporan. Ca și compozitor, Matei este recunoscut pentru stilul neoromantic, foarte melodios și de o profunzime uneori dramatică.

„Compozițiile mele numără peste 400 de partituri. Pot fi recunoscut pentru stilul neoromantic, foarte melodios și de o profunzime uneori dramatică, elemente care au făcut să se asocieze de multe ori creațiile mele muzicale cu stilul compozitorilor ruși”, explică artistul.

Provocări și realizări

Deși talentat și apreciat, Matei a întâmpinat și dificultăți în cariera sa. El critică managementul defectuos al instituțiilor culturale ale statului, care nu au susținut și promovat suficient valorile autentice românești tinere.

„Cu mici excepții, evoluțiile mele pe scenă au fost susținute din surse private. Managementul defectuos al instituțiilor culturale ale statului nu doar că nu mi-a susținut demersurile, dar, efectiv, s-a fofilat de la atribuțiile legale și morale de a sprijini și promova valorile autentice românești tinere”, afirmă Matei.

În ciuda acestor provocări, pianistul a ales să rămână în România și să construiască. A înființat orchestra și corul CaMMerata, reunind peste 100 de artiști instrumentiști și vocali.

Contribuția la cultura muzicală românească

Matei Bucur Mihăescu a inițiat proiectul cultural „Stagiunea valorilor” în urmă cu 10 ani. Acesta îmbină dezbaterile pe teme culturale cu momente muzicale susținute de tinere talente și reprezentanți ai elitei muzicale.

„După 10 ani de mecenat, pot spune cu satisfacție că am schimbat destine, că am descoperit talente și le-am croit calea, ba chiar că am întors din drum pe cei care, dezamăgiți, voiau să renunțe”, spune artistul.

Viziunea artistică

Pianistul consideră că frumosul în artă poate face lumea mai frumoasă și poate educa și modela sufletește publicul. El promovează această viziune atât în muzica pe care o interpretează, cât și în cea pe care o compune.

„Targetul meu artistic este întoarcerea la frumos. Frumosul în artă poate face lumea mai frumoasă. Poate educa și modela sufletește publicul, atingându-i acea coardă sensibilă, pe care fiecare dintre noi o are”, mărturisește Matei.

Recunoaștere și perspective

La 30 de ani, Matei Bucur Mihăescu este considerat un nou brand românesc. Licențiat al Universității Naționale de Muzică din București și al Facultății de Științe Politice, el este recunoscut ca un fenomen, un talent muzical complex, de excepție.

Cu o foarte bogată experiență de scenă, în calitate de pianist, compozitor și dirijor, Matei este supranumit „Bagheta magică a muzicii clasice românești contemporane”.

În ciuda provocărilor, Matei rămâne dedicat misiunii sale de a promova și dezvolta cultura muzicală românească. Prin talentul, perseverența și viziunea sa artistică, el continuă să inspire și să aducă frumusețea muzicii în viețile oamenilor.

Povestea lui Matei Bucur Mihăescu este una de har, talent, sentimente, inspirație, bucurie și perseverență. Este o dovadă vie a modului în care muzica poate schimba destine și poate aduce frumusețe în lume.

