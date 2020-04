Decesul 87. Valentin Cioncan s-a stins la câteva ore după ce fusese externat “cu evoluție favorabilă”. Familia îl luase acasă fără să știe măcar că acesta fusese testat

De Mihai Toma,

“Doamna doctor Suciu, de la Spitalul Județean din Bistrița, ne-a sunat și ne-a spus să venim după socrul meu, că va fi externat, fiindcă evoluția e bună. N-am cerut noi externare. Ne-am dus la spital și l-am așteptat la poartă. A venit pe picioarele lui, singur, cu actele în mână”. Așa își începe povestea tragică nora Ioana Cioncan pentru Libertatea.

Valentin Cioncan avea 78 de ani și locuia în Ilva Mică (Bistrița Năsăud). Era în evidențele medicilor cu mai multe multe boli, pulmonare, renale și cardiovasculare.

Pe 21 martie, soția a sunat la 112. Bătrânul avea tensiune, 14 cu 12, și a fost dus la Spitalul din Năsăud. Peste câteva ore, era transferat la Bistrița, pentru că a suferit o decompensare cardiacă.

Cioncan a fost internat în secția interne a Spitalului Județean până luni, 30 martie. Atunci a fost externat, pentru că se simțea mai bine.

După doar câteva ore, bătrânul murea acasă. Rudele aflau din întâmplare, a doua zi, că acesta fusese testat pentru coronavirus. Nimeni nu le suflase o vorba înainte despre acest fapt, iar pe biletul de externare nu apărea nimic. Miercuri a venit confirmarea infectării.

Unchiul Mariei Cioncan

Valentin Cioncan împlinise 78 de ani în spital, pe 24 martie. Născut la Măieruș, era stabilit la Ilva Mică. Era verișor cu tatăl fostei atlete Maria Cioncan, bronz la 1.500 de metri la JO 2004, atletă care a pierit într-un accident auto în Bulgaria, în 2007,

Nici una din instituții, Spitalul Județean Bistrița sau DSP, nu a raportat nici medicului de familie și nici familiei despre recoltare, fapt ce mă duce cu gândul că au vrut să țină ascuns acest lucru. Ioana Cioncan:

“Coronavirusul parcă nici n-a existat. Nici în biletul de externare nu scrie nimic. Și în momentul în care am primit telefonic vestea că este confirmat cu COVID-19, pe 1 aprilie, tot noi am sesizat Poliția din Bistrița despre cele întâmplate”, adaugă femeia.

Ioana, nora lui Valentin Cioncan, reface traseul socrului ei

Nora Ioana Cioncan: “Nu cunoaștem nimic despre test, când s-a făcut, de ce. Pe biletul de externare e altceva”

Libertatea: Povestiți-ne care este situația acum.

Ioana Ciocan: Noi încă nu am primit o copie sau originalul buletinului de analiză prin care socrul meu ar fi fost confirmat având coronavirus. Nu cunoaștem data recoltării și nici un alt amănunt.

-Cum ați aflat că testul era pozitiv, atunci?

-Miercuri, la 11.50, am primit un telefon de la doctorița Suciu, care ne-a spus că testul de coronavirus a ieșit pozitiv. Vestea ne-a bulversat total. Socrul meu era deja transportat la capelă, sicriul era închis etanș cu capac frigorific, fusese eliberat certificatul de constatator de deces de la medicul de familie și actele erau deja depuse la primărie pentru certificat de deces, fiind mult prea târziu pentru noi. Regret că nu am fost informați din timp, pentru a lua măsurile de protecție necesare.

Socrul meu nu a avut nici un fel de contact cu vreun cetățean venit din zonele roșii. Nu are pe nimeni plecat în străinătate și, fiind destul de bolnav, cu diferite afecțiuni, a stat mai mult în casă, în ultimele luni. Sincer, mie mi-a trecut prin cap că s-a infectat în spital, dar nu vreau să vorbesc cu păcat. Ioana Cioncan:

-Acum, după nenorocire, a mai fost testat cineva din familie?

-Nu! M-a sunat doar doamna doctor Coldea, de la DSP, să-i spun cu cine a intrat în contact, contacții direct. În rest nimeni, nimic. N-am fost testați nici eu, nici soțul, nici fiul meu, nici mama-soacră. Ce putem să facem e să ne rugăm să fim bine și să fie bine de acum încolo.

-Ce-ați făcut cu înmormântarea?

-Nu a fost nici un priveghi, l-am dus la capelă respectând măsurile din ordonanțele militare. Chiar dacă nu știam de COVID-19, am purtat mănuși când l-am îmbrăcat, am respectat măsurile sanitare, fiindcă asta e pregătirea mea. Lângă sicriu nu am mers decât noi, ceilalți au intrat doar în capelă sau la ușa capelei și au stat maximum 2-3 minute, poate nici atât. Cu precizarea că noi, familia, nu am chemat nici o persoană acolo. Valentin avea doar un frate, care e mort.

-Soțul dumneavoastră lucrează la CFR, ca și tatăl lui. A fost la serviciu?

-A fost, normal, păi cine știa de testul de coronavirus?

-Ați primit vreun ajutor?

-Cineva din familie a sunat la Prefectură și ne-au spus de acolo că totul o să fie bine, dar nu s-a întâmplat nimic până acum.

“Poate mai avea o șansă, dacă nu-l externa… Dumnezeu știe”

-Știu că e dureros, dar haideți să reluăm, un pic traseul domnului Valentin.

-Pe 21 martie, nu se simțea bine, aveam tensiune 14 cu 12, am sunat la 112 și a fost dus la Urgență, la Năsăud. Am lăsat un număr acolo, la poartă, și am fost informați, mai târziu, că s-a decis transferul la Spitalul Județean din Bisitrița. Câteva zile n-a răspuns nimeni la telefoane la centrală, pe secția de Interne, unde era, sunam și ni se închidea, pur și simplu. Apoi, pe 24, de ziua lui, printr-o asistentă, i-am trimis mâncare, haine și un telefon. Ne-am mai liniștit, fiindcă vorbeam cu el. Membrii familiei nu au intrat niciodată la el în spital, în vizită, fiind interzis acest lucru și nu a fost solicitată externarea niciodată. Inițial era la doctorița Hoza, apoi a trecut la doctorița Suciu. Poate mai avea o șansă, dacă nu-l externa… Dumnezeu știe.

-Ce s-a întâmplat mai departe?

-Doamna doctor Suciu ne-a sunat luni, 30 martie, și ne-a spus să venim după el, că va fi externat, că are o evoluție bună. Chiar ne-a întrebat dacă pe luna martie i s-a eliberat rețetă compensată, să-i facă și pe aprilie. Nu avea cum, fiindcă socrul meu avea pensie mai mare… Ne-am dus la spital și l-am așteptat la poartă. A venit pe picioarele lui, singur, cu actele în mână. L-am dus acasă, la Ilva Mică. S-a culcat, am înțeles, pe ora 21.00.

Pe la 3.00, ne-a sunat soacra mea, că a murit. Marți a sunat doamna Suciu și s-a interesat de starea socrului meu. I-am spus că a murit și abia atunci am aflat că i s-a recoltat o probă pentru coronavirus. Am rămas cu gura căscată, nimeni nu pomenise vreun cuvânt despre testul COVID-19 Ioana Cioncan:

“Dacă ne îmbolnăvim, sper să nu fim tratați la fel”

-Aveți vreun regret, vă reproșați ceva?

-Eu sunt credincioasă, o fi voia lui Dumnezeu, dar măcar să fi fost avertizați, să știm să ne protejăm. Sper, dacă ne îmbolnăvim, să nu fim tratați la fel.

Anchete la spitalul din Bistrița, dosar penal in rem la Poliție

La Spitalul Județean de Urgență Bistrița se desfășoară o anchetă epidemiologică și una internă.

Pe 23 martie, medicul curant a solicitat un consult de la secția de Boli Infecțioase. Medicul infecționist a recomandat recoltarea de probe în vederea efectuării testului pentru COVID-19. Pe 30 martie, pacientul a fost externat, înainte să vină rezultatul probelor, un lucru regretabil. Pacientul nu trebuia externat până nu era situația lui medicală clară. În data de 1 aprilie a venit rezultatul, iar acesta era pozitiv. Am deschis și o anchetă internă, pentru nerespectarea procedurii. Pacientul trebuia să rămână internat până când situația lui medicală era clarificată. Gabriel Lazany, manager Spitalul Județean Bisitrița:

În secția de Medicină Internă, care nu va fi închisă, ci doar dezinfectată, lucrează 9 medici, 20 de asistenți medicali și 19 infirmiere.