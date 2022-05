Bărbatul de 61 de ani povestește că obiectivul lui era să se facă „invizibil”: să treacă neobservat cu geanta de provizii care cântărea 70 de kilograme și cu câinele său Zhu-Zhu, cățelul lui în vârstă de nouă ani, prin iadul din orașul-port asediat Mariupol, prin teritoriile ocupate de ruși, către un loc mai sigur.

Igor Pedin walked from #Mariupol to Zaporizhzhia to escape the siege. His story: https://t.co/tkQc311OKJ pic.twitter.com/tE0RaaKR7F

Igor a avut de traversat terenuri minate, poduri distruse, a trecut pe lângă casele mistuite de flăcări și oamenii a căror viața a fost distrusă de suferință.

Decizia finală a lui Pedin de a părăsi Mariupol a fost luată pe 20 aprilie, își amintește el, când soldații ruși ajunseseră în partea sa din oraș și mergeau din casă în casă, trăgând în voie.

„Arătam ca un vagabond pentru ei, nu eram nimic. Eram murdar și acoperit de praf, deoarece casa mea fusese era plină de fum. Am ieșit din oraș pe autostradă și în cel mai înalt punct al acestuia mi-am întors privire în spate. M-am uitat înapoi la oraș și mi-am spus că a fost decizia corectă”, a povestit acesta.

#Russia-Ukraine War: The invisible #Ukrainian who walked 225km to safety from #Mariupol. When #Russian soldiers started going from house to house #shooting people, Igor Pedin set off with his dog Zhu-Zhu to #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/6Lgx9IEF3w