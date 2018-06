Baletul este cel mai frumos lucru din viața ei, spune Rebecca Rudolf. A muncit și muncește mult, dar are planuri mari. Visează să ajungă pe marile scene ale lumii. Face balet de la 3 ani și jumătate, iar din clasa a doua părinții au înscris-o la liceul de coregrafie din București. După ce părinții s-au convins că acesta este drumul pe care ea vrea să meargă în cariera ei, au făcut o documentare atentă despre școli și concursuri, cu tot ce presupun ele.

”În momentul în care te hotărăști să o iei pe drumul ăsta, trebuie să îți faci calculele de la început și trebuie să știi dacă te aventurezi sau nu, pentru că altfel îi creezi frustări copilului. Este foarte mult efort fizic pe care-l fac, iar emoționalul trebuie să fie liber. Copiii au nevoie de dragoste și dăruire din partea profesorului și a părintelui”, spune Izabela Rudolf, mama Rebeccăi. Izabela a făcut ea însăși balet în copilărie, dar nu a mai avut posibilitatea să continue acest drum. Ea însă a susținut-o pe Rebecca. Ea și soțul ei au făcut multe eforturi financiare. Sacrificii.

S-a antrenat un an în Portugalia

Rebecca și sora ei cea mică ( și ea face balet- n.r.) își doreau o casă nouă, dar părinții le-au explicat că sportul pe care-l fac necesită mari cheltuieli.

”Casa aia am dat-o pe balet… cam un apartament am cheltuit în doi ani de zile (de când Rebecca participă la competiții internaționale- n.r.). Baletul este obositor și foarte costisitor. Dacă nu ai o situație financiară bună, foarte bună, s-ar putea copilul tău să rămână acasă. Totul costă, de la rochițe, poante, pregătiri cu profesorii, totul”, mai spune Izabela. Rebecca a început să participe la competiții internaționale în 2017. “Târziu, foarte târziu”, spune Izabela, acum când își dă seama cât de mult au avut de recuperat ca să poată ajunge la nivelul balerinelor de vârsta ei din alte țări.

“Pentru a ajunge la premii, Rebecca avea nevoie de pregătire, fiindcă era în urmă. Am ales să mergem la o Academia de Balet și Dans Annarella Sanchez din Portugalia. Clasa a opta nu a mai studiat-o în România. A stat acolo și a făcut balet de dimineață până seara. Numai balet. Combinat cu gimnastică de recuperare, osteopatie, pillates, stretching (pentru o lună părinții au plătit aproximativ 3.000 de euro- n.r.). Așa am reușit ca în trei luni Rebecca să poată participa la concursul Youth America Grand Prix de la Paris ( cel mai mare concurs de balet din lume- n.r.)”. Acolo Rebecca a avut doar o variație în cadrul unui trio, dar nu a dansat singură. Cu toate acestea, a impresionat atât de tare juriul că toți profesorii din juriu au scos-o pe rând afară să o întrebe cine e, de unde vine și i-au dat burse la școlile lor. “Numai eu și cu vara mea aplaudam și toată sala se uita la noi și se întrebau da’ cine sunteți voi? de unde ați apărut? dar cine e copilul?”, mai povestește Izabela. Dintre bursele primite, Rebecca a ales Opera din Paris. Acolo va merge din toamnă să studieze baletul timp de un an.

A dansat pe scena de la Lincoln Center din New York

În cadrul semifinalei Youth America Grand Prix, care a avut loc în decembrie 2017 la Barcelona, Rebecca a luat premiul întâi la balet clasic, pe categoria de junori. Finala concursului a fost în luna aprilie a acestui an, la New York, iar Rebecca s-a calificat în primii 20. A fost invitată să danseze la final pe marea scenă de la Lincoln Center, ceea ce i-a plăcut enorm. “Am ajuns să dansez pe scena de la Lincoln Center și am avut foarte mari emoții. Dar e foarte frumos când vezi că oamenii te apreciază, pentru că toată lumea muncește aici și e muncă grea”, spune Rebecca.

Profesori renumiți de balet au venit să predea la București

Zilele acestea, Rebecca participă alături de copii din toată țara la work-shopurile de balet care sunt organizate în cadrul Revolve Dance Festival. Părinții ei au găsit sponsori pentru organizarea acestui festival, pentru că vor ca micile balerine să înțeleagă care este mersul lucrurilor dacă vor să ajungă la performanță. “Noi încercăm, prin acest festival, să creștem notorietatea copiilor din România care ajung să ia premii uriașe în condițiile în care baza de pregătire este destul de slabă comparativ cu a altor copii din alte țări”, spune Izabela Rudolf. La acest seminarii vin profesori renumiți din lume. Unul dintre ei este Alexei Muscalenko, directorul artistic La Youth America Grand Prix, aflat pentru prima dată în România, dar și Nina Ivanovich, profesoară la Academia de Balet Vaganova din Sankt Petersburg și multe alte nume mari ale baletului.

Săptămâna aceasta se numește săptămâna Vaganova, iar de pe 25 pe 30 iunie este Săptămâna Alonso în cadrul căreia vor veni pentru prima dată în România profesori cubanezi care vor preda metoda de dans cubanez.

Revolve Dance Festival 2018 se va încheia cu un eveniment de amploare deschis publicului larg, Gala Revolve Dance Festival. Gala urmărește punerea în scenă a tehnicilor învățate pe parcursul workshop-urilor din săptămânile festivalului, dar și aducerea în lumina reflectoarelor a unor nume sonore din lumea dansului internațional. Bianca Badea, Bianca Badea (Locul II la Finala Youth America Grand Prix, New York) și cea care a participat și la emisiunea Românii au Talent va urca și ea pe scenă.

În plus, la final, copiii talentați vor primi burse de la profesorii invitați pentru a veni să studieze la școlile unde ei predau.

Festivalul Internațional Revolve Dance Festival are loc la Teatrul Principal, Sala Rapsodia, din București, de unde se pot procura și biletele.

