Potrivit informațiilor ucrainene, mai multe sisteme rusești de apărare antirachetă S300 și S400 au fost lovite și distruse de rachetele ucrainene.

Potrivit experților, distrugerea sistemelor de la Ievpatoria, în peninsula ucraineană Crimeea anexată de Rusia, reprezintă o lovitură grea pentru armata Kremlinului.

Un turist rus i-a ajuta pe ucraineni să localizeze sistemele. Acum aproximativ un an, acesta a pozat în fața sistemului de apărare în costum de baie. El a postat poza pe rețelele de socializare, iar locația armei high-tech a fost dezvăluită.

Ministerul ucrainean al Apărării a distribuit imaginea pe X, fostul Twitter, și a notat: „Poate că suntem prea stricti cu turiștii ruși… Uneori, aceștia pot fi de mare ajutor. Ca acest bărbat, care a făcut o fotografie în fața unui sistem de apărare aeriană din Iervpatoria, în Crimeea ocupată. Mulțumim foarte mult și ține-o tot așa!”.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H