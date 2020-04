De Răzvan Luțac,

O acțiune a prefectului de Galați Gabriel Avrămescu și a secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, George Scarlat, i-a scandalizat pe mai mulți gălățeni.



Astfel, aceștia au semnalat că, în imaginile în care oficialii din Moldova au plecat pe teren pentru a controla infrastructura de irigații din județ, prefectul Avrămescu, chiar cel care a anunțat că județul său este primul în care purtarea măștii este obligatorie, nu avea mască.



Imaginile au fost postate pe Facebook de George Scarlat, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și fost deputat din partea USL (PNL). “Ieri, o noua zi in identificarea soluțiilor in infrastructura de irigații …impreuna cu Prefectul județului și conducerea ANIF filiala Galați”, a scris Scarlat pe Facebook în dreptul imaginilor.

Imaginile au apărut și pe pagina de Facebook a Pro Lider FM Galați.



Hotărârea a fost luată pe 3 aprilie, într-o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, iar măsura a fost pusă în practică începând de luni, 6 aprilie. Astfel, de la acea dată, în mijloacele de transport si toate spaţiile publice (spații comerciale, piețele agroalimentare, instituții publice, șantiere în lucru, etc.) purtarea mijloacelor de protecție a feței și nasului a devenit obligatorie.



“Devine obligatorie purtarea unei măști sau a unui sistem de protecție, indiferent cum este confecționat, numai să ne acoperim gura și nasul atunci când ne aflăm în spații aglomerate. Nu dispunem de o mască, putem avea una din bumbac, o eșarfă, orice alt mijloc doar pentru a nu transmite virusul și a evita transmiterea comunitară” – Gabriel Avrămescu pe 4 aprilie



“Era o clădire dezafectată, nedestinată publicului”

Contactat de Libertatea, Avrămescu spune că el a asimilat respectiva clădire ca fiind un spațiu dezafectat și, prin urmare, nepublic.



– Bună ziua, domnule Avrămescu. Am văzut niște poze cu dumneavoastră în care nu purtați mască.

– Am văzut și mesajul, vă referiți la pozele postate de domnul Scarlat. Eram într-o acțiune cu dânsul și cu angajați ai ANIF (n.r. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare). Eram la stația SRP2, lângă comuna Tudor Vladimirescu, este o stație de pompare dezafectată. Ea aparține de o federație, știam că sunt acolo agregate, am vrut să vedem care este starea lor. Știți și dumneavoastră că e o problemă cu secetă pedologică (n.r. Apa din sol are valori foarte scăzute). Pe acolo nu eram în spațiu închis, ați văzut, sunt poze și pe câmp…

– Erau și în mediu închis, dar știu că dumneavoastră ați anunțat “spațiu public”, obligativitatea purtării în spațiul public. Nu considerați spațiu public?

– Eu spun că era o stație dezafectată.

– Da, dar totuși, ceilalți din poze au măști…

– Ei, nu toți, dar vă dați seama, sunt poze făcute pe câmp…

– Și în clădire. Într-o clădire.

– Da, a fost înăuntru. Dar nu am fost multe persoane, doar eu, domnul Scarlat și cei doi domni de la ANIF. Zona, fiind dezafectată, e o clădire la capătul unui canal, unde nu intră nimeni, închisă, am asimilat-o ca fiind nedestinată publicului. Pe noi ne interesează să pornim sistemul de irigații din județ.

