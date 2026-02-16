Ce înseamnă acest parteneriat, explică Dio Boacă, într-un nou episod Totul despre Digital Outdoor.

„Practic, serverul urcă reclama în acelaşi timp şi pe site-uri, dar şi pe ecranele video”, spune Dio Boacă.

„Prin această legătură, Phoenix furnizează în timp real toate datele de targetare ale ecranelor: audienţă, locul în care este plasat, punctele de interes din zonă. Dacă este o campanie care are nevoie de aceste elemente de targetare, reclamele intră direct, făcă niciun efort” continuă el.

Ce trebuie să facă un client care îşi doreşte o campanie şi pe digital şi pe outdoor?

„Nimic special”, răspunde Dio Boacă. „Reclamele intră automat, sunt compatibile din punct de vedere tehnic”.

Phoenix Media anunţă parteneriate şi cu alte companii în această direcţie. „Suntem aproape gata să facem acelaşi lucru cu Ringier, cu care avem deja un parteneriat pe mai multe planuri”, explică Dio Boacă.

„Orice agenţie care are un server de tip AdOcean, cum are Digital Atelier, poate intra în parteneriat. Gândiţi-vă că, de acum, compania Digital Atelier poate oferta clienţilor atât servicii de publicitate online, cât şi expunere pe Digital Outdoor”, mai spune Dio Boacă.

Detalii, în noul episod din serial Totul pentru Digital Outdoor. Un produs Paginademedia.ro şi Phoenix Media.

