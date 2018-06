Procedura despre care vorbim ține cât o pauză de masă, tocmai de aceea poartă și numele „Lunch time surgery”, pentru că pacientul efectiv poate fi operat într-o pauză de la muncă.

Fără anestezie și fără dureri, pacienta a plecat acasă în aceeași zi după intervenția care i-a tratat venele cu probleme, fără anestezie și fără pregătire preoperatorie.

Pentru că este o premieră națională, medicii timișoreni au mai ținut-o câteva ore sub supraveghere pe femeia de 40 de ani.

La doar două zile de la intervenție, pacienta de 40 de ani spune că poate alerga deja și se poate ține după copilul mic.

„Am un copil mic, iar în urma naşterii s-au accentuat problemele cu varicele pe care le aveam. Recunosc, probleme mari nu am avut din cauza bolii, doar aveam periodic anumite înţepături. Operația a fost una scurtă, nu ştiam ce metodă se aplică. Iniţial, am crezut că voi fi tratată folosindu-se metoda clasică, de aceea eram puţin speriată. Sunt fericită că am fost privilegiată. Acum deja pot să alerg, la doar câteva zile de la intervenţie. Operația a durat foarte puțin, după intervenţie am mai stat câteva ore sub supraveghere şi am plecat de la spital”, a povestit Daniela, pacienta de 40 de ani.