Potrivit bilanțului transmis, duminică, de autorități în Bucureşti şi în 20 de judeţe nu este raportat niciun caz nou de COVID-19 în ultimele 24 de ore. În acest context premierul Florin Cîțu a subliniat importanța campaniei de vaccinare.



„București are cea mai mare rată de vaccinare din țară. Tot în București, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple!”, a scris premierul, duminică, pe Facebook.

Valeriu Gheorghiță, președintele campaniei de vaccinare, a anunțat, joi, într-o conferință de presă susținută la Academia de Ştiinţe Medicale că acoperirea vaccinală la nivel naţional este de aproape 25% din populaţia eligibilă.

Medicul militar a mai spus că rata cea mai mare de acoperire vaccinală se înregistrează în Capitală.

„Municipiul Bucureşti are cea mai mare rată de acoperire vaccinală. Ne apropiem de 45% din populaţia eligibilă, urmat de Cluj, cu peste 41% rată de acoperire vaccinală din populaţia eligibilă şi vorbim de o rată de acoperire vaccinală la nivel naţional de aproape 25% din populaţia eligibilă”, a mai precizat șeful CNCAV.





