Accidentul a avut loc în jurul orei 13.30, pe strada Laminorului din Sectorul 1 al Capitalei, potrivit Poliției Capitalei. În urma impactului, o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața, iar o alta de 11 ani a fost transportată la Spitalul Grigore Alexandrescu, starea ei fiind stabilă, potrivit ISU.

„Sunt consternat de moartea violentă a copilei și transmit condoleanțe familiei îndoliate. Am vorbit cu ministrul sănătății și am încredere că medicii vor face tot ce e necesar pentru îngrijirea, în cele mai bune condiții, a celei de a doua fetițe, despre care am primit asigurări că este în afara oricărui pericol”, afirmă Nicolae Ciucă în comunicatul de presă.

În comunicatul transmis inițial de Poliție, autoritățile anunță că mașina avea semnalele luminoase pornite, fără să fie menționate cele acustice.

„I-am cerut ministrului de interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilității se derulează rapid. Cei care reprezintă o autoritate publică, mai ales când poartă uniformă, sunt primii datori să protejeze cetățenii și să se asigure de respectarea legii”, a anunțat premierul.

Cercetările au fost preluate de Brigada Rutieră în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul rutier. Din primele informații, testele efectuate în cazul polițistului arată că acesta nu era sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.

Polițistul care a lovit cu mașina două fete care traversau o stradă din București a fost surprins de un martor în timp ce se apropie de una dintre victimele sale pentru a vedea în ce stare se află. Fotografia arată cum polițistul a atins trupul fetiței cu piciorul.

Poliția Capitalei a trasmis că „după producerea evenimentului rutir, polițistul s-a aplecat asupra uneia dintre victime pentru a vedea în ce stare se află. Imediat a accesat telefonul mobil, pentru a formula apelul” la 112. Potrivit instituției, agentul este cel care a făcut primul apel în sistem la 112.

Până acum, autoritățile nu au precizat dacă cele două fete de 11 și 13 ani se aflau pe trecerea de pietoni când au fost lovite. În comunicatul Poliției dat imediat după accident scrie că acestea erau „angajate în traversarea străzii”. Mai mulți martori susțin că fetele erau pe trecerea de pietoni.



