„Eu cred că sunt şanse mult mai mari să revenim la guvernare cu USR decât cu un guvern minoritar. Partidul Naţional Liberal a spus deja varianta votată în unanimitate, inclusiv de Ludovic Orban, de susţinere a premierului în funcţie şi a demersurilor premierului pentru a reface coaliţia. Deci aici nu este niciun dubiu, Partidul Naţional Liberal s-a exprimat şi se va exprima din nou după 25 septembrie şi acolo vor fi mult mai multe voturi decât în BPN”, a declarat Florin Cîţu, joi seară, la TVR.

Premierul Florin Cîțu a mai precizat că a lăsat „o poartă mare deschisă” pentru cei din USR PLUS pentru că nu a numit pe nimeni în locurile lăsate libere de aceștia.

„Eu am lăsat o poartă mare deschisă, pentru că nu am numit niciun om nici în funcțiile de prefecți, nici pe secretari de stat, nici pe directori, niciun om nu a fost numit în locul colegilor de la USR. (…)Am lăsat locurile. Au fost eliminați, bineînțeles, că nu mai sunt la guvernare, dar nu am numit pe nimeni în acele funcții, deci există, din punctul meu de vedere, am lăsat aceeași configurație, în guvern există, din punctul meu de vedere, o poartă deschisă, o ușă deschisă, dar, bineînțeles, este o condiție să retragi moțiunea de cenzură”, a mai completat Florin Cîțu.

Primul ministru a catalogat drept „nefericită” situaţia în care USR PLUS ar decide să nu revină în guvern. În această situaţie, Cîţu l-ar propune pe Nelu Tătaru pentru funcţia de ministru al sănătăţii.

„Nelu Tătaru este un foarte bun profesionist şi a arătat anul trecut că a putut să gestioneze o perioadă foarte dificilă. În plină criză, a gestionat foarte bine Ministerul Sănătăţii. Este un profesionist bun, dacă se ajunge acolo, bineînţeles că este o propunere foarte bună pentru un ministru al sănătăţii. Dar această discuţie trebuie să o am împreună cu partenerii de la UDMR să vedem cum facem, dacă în cazul nefericit, spun eu, în care cei de la USR decid să nu mai participe la guvernare”, a mai subliniat Cîțu.

