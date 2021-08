Întrebat marți de jurnaliști despre ce măsuri se vor lua pentru a gestiona valul patru al pandemiei care se apropie, întrucât sunt mulţi oameni la munte şi la mare, premierul a răspuns:

“Sunt bucuros că românii se bucură de facilităţile pe care România le are în domeniul turismului. Astă iarnă România a fost una dintre singurele ţări din Europa care a avut deschis sezonul turistic şi am prima ţară care a relaxat condiţiile şi a avut şi vaccin la liber”, a declarat marți Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă.

Noi avem vaccin, din punctul meu de vedere valul 4 nu se poate justifica atât timp cât avem vaccin şi trebuie doar să ne vaccinăm. E important ca toţi să luăm acest mesaj şi fac apel la toţi liderii politici, din opoziţie sau de la putere către toată societatea să promovăm acest mesaj cu vaccinare. Florin Cîțu:

Premierul a subliniat importanţa vaccinării anti-COVID-19, arătând că numai așa putem scăpa de pandemie.

“Doar dacă ne vaccinăm putem să scăpăm de pandemie. Nicio altă măsură pe care am luat-o anul trecut nu ne-am scăpat de pandemie. În momentul în care a apărut acest vaccin am văzut că am putut să depăşim această fază. Este foarte important să ne vaccinăm şi dacă va fi nevoie voi merge din nou iarăşi prin ţară. Nu l-am văzut nici pe preşedintele PSD, nu i-am văzut nici pe cei care critică această campanie de vaccinare să fi făcut un minim efort în a susţine campania de vaccinare”, a transmis premierul.

Recent, mai mulți specialiști și medici au atras atenția să România e sub amenințarea valului patru al pandemiei, alimentat de varianta Delta a coronavirusului.

Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș, a declarat luni, 2 august, că numărul de cazuri de COVID a crescut cu 60%, în ultima săptămână.

Miercuri, 4 august, Institutul Național de Statistică a informat că peste 80% din cazurile de COVID confirmate în ultima săptămână au fost înregistrate la persoane nevaccinate.

Pe lângă creșterea numărului de cazuri, INSP a mai publicat și informații despre răspândirea tulpinii Delta pe teritoriul României. Potrivit datelor publicate marți, 3 august, de institut, până în 1 august au fost raportate 262 de infectări cu varianta Delta și 14 decese ale unor bolnavi infectați cu această tulpină.

Iar vineri, expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș a avertizat că valul 4 ar putea lovi mai rău decât valul 3.

Profesorul de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca crede că de la mijlocul lunii septembrie, odată cu începerea școlilor, vor fi mai mult de 2.000 de cazuri zilnice.



Citeşte şi:

„Scap cu viaţă, domnule polițist?”. Lider Europol, tulburat de discuția cu una dintre fetele electrocutate pe tren

Ministrul Stelian Ion acuză o presiune asupra sa. Ce spune despre o eventuală demisie

Gabriel Liiceanu: „Mă bucur să-i spun președintelui că, aburindu-ne cu «România educată», se înșală crezându-ne idioți”

PARTENERI - GSP.RO JENANT! » Primarul-pedofil din Iași, gest șocant față de campioanele olimpice întoarse de la Tokyo: „Așa e în comună”

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a făcut Monica Gabor în MARE SECRET, după despărțirea de Mr. Pink. E dovada clară că a fost ținută ”din scurt”

Observatornews.ro Un bebeluş de cinci luni a murit într-un accident bizar: Mama s-a împiedicat cu fetiţa în braţe după ce o pasăre agresivă le-a atacat, în Australia

HOROSCOP Horoscop 10 august 2021. Vărsătorii au nevoie de sprijin, ca să poată pune în aplicare anumite planuri

Știrileprotv.ro Notă de plată de 148.840,5 lei lei, într-un club din Mamaia. Cine a achitat-o

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"