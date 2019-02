UPDATE ora 18.10 Guvernul abrogă articolul 54 din Ordonanţa 7

Ministrul Tudorel Toader a anunţat, în conferinţa de presă susţinută la finalul discuţiilor de la Guvern, că s-a decis abrogarea articolului 54 din OUG, cel care dă voie unui judecător să devină procuror șef.

„Am avut acest precedent în istoria România, legile permite schimb de carieră. Dată fiind preocuparea exprimată în principal de procurori, nedumeriți la perspectiva de a le fi șef un judecător, am convenit să abrogam complet articolul 54”, a spus Toder.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat luni că Guvernul nu va renunţa la OUG 7/2019, dar că va da dovadă de flexibilitate, precizând că unele prevederi ale ordonanţei care modifică legile Justiţiei vor putea fi schimbate, în cazul în care există argumente.

„Sper ca cei care au nemulţumiri, care au ieşit în spaţiul public şi au exprimat aceste nemulţumiri, să vină la această întâlnire la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum justifică, şi pe urmă vom lua o decizie referitor la aceste aspecte. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că nu vom renunţa la ordonanţă. Am văzut ieşiri în spaţiul public care au solicitat să renunţăm la această ordonanţă în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm şi la lucrurile bune, din dorinţa unora de a face acest lucru. Poate unele lucruri nemulţumesc. Argumentate – ele pot fi schimbate. Şi cred că dialogul este foarte important”, a arătat premierul, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, desfăşurată la Palatul Parlamentului.

Dăncilă a menţionat că intenţiona să aibă întâlnirea cu reprezentanţii magistraţilor chiar de vineri, dar că a fost plecată din ţară. Explicând motivele care au dus la organizarea întâlnirii abia după adoptarea OUG, Dăncilă şi-a exprimat convingerea că discuţiile preliminare trebuie purtate de către ministrul de resort.

„Timpul nu ar permite primului-ministru să discute pe fiecare act normativ, pe fiecare domeniu. Eu cred că acest lucru este atributul ministrului de resort, iar discuţia de astăzi cu magistraţii este ca urmare a nemulţumirilor pe care le-am văzut în spaţiul public. Lângă mine va fi şi ministrul Justiţiei şi vom vedea care sunt de fapt punctele care au creat această nemulţumire. (…) Aţi văzut vreun prim-ministru care a discutat pentru fiecare ordonanţă de urgenţă cu asociaţiile magistraţilor? Aţi văzut, atunci când a schimbat într-o noapte doamna Prună, prin ordonanţă de urgenţă, anumite capitole, că a avut o discuţie, înainte, cu magistraţii primul-ministru? Eu nu am văzut acest lucru. Dar, în acelaşi timp, din respect pentru magistraţii din România, din respect pentru cei care vor să îşi spună punctul de vedere, am considerat că este bine să am astăzi o întâlnire cu asociaţiile de magistraţi”, a precizat ea.