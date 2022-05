Premiile Pulitzer anuale sunt cele mai prestigioase distincţii din presa americană, cu o atenţie deosebită acordată adesea serviciului public. Premiile Pulitzer sunt prezentate anual de Universitatea Columbia pentru excelență în jurnalism, cărți, muzică și teatru.

The New York Times a câștigat cele mai multe premii Pulitzer în acest an, inclusiv la categoriile de reportaj internațional, reportaj național și critică. Un reporter al Times, Andrea Elliott, a câștigat și premiul pentru carte de non-ficțiune. Cu încă trei premii Pulitzer anul acesta, The New York Times a câştigat 135 de când aceste distincţii au fost prezentate pentru prima dată în 1917.

The Washington Post a câştigat „pentru relatarea sa convingătoare şi intens prezentată a atacului asupra Washingtonului de la 6 ianuarie 2021, oferind publicului o perspectivă detaliată şi fermă referitoare la una dintre cele mai întunecate zile ale naţiunii”, a declarat Marjorie Miller, administratorul Premiilor Pulitzer.

Între timp, cei de la The Times au câștigat la categoria internațională pentru scrierea profundă asupra eșecurilor războiului aerian al Americii din Orientul Mijlociu, inclusiv a tragicului său bilanț civil.

The Times s-a bazat pe o grămadă de documente de la Pentagon pentru a arăta modul în care întreruperea serviciilor de informații militare contrastează cu imaginea războiului pe care o prezentau Statele Unite

Salamishah Tillet, critic care a contribuit în general pentru The Times, a câștigat categoria de critică pentru scrisul ei despre rasă în cultura populară, care a examinat experiențele negrilor, inclusiv modul în care arta inspirată de uciderea lui George Floyd a rezonat cu ea.

Pe lângă câştigarea premiului internaţional pentru „reportaj”, publicaţia The Times a mai fost desemnată finalistă la această categorie de încă două ori: pentru căderea Afganistanului şi asasinarea preşedintelui Haiti.

Madison Hopkins de la Better Government Association, o organizație nonprofit de jurnalism din Chicago și Cecilia Reyes de la Chicago Tribune au câștigat pentru reportaje locale, după ce proiectul lor de raportare de un an a dezvăluit că oficialii din Chicago au fost avertizați cu privire la problemele de siguranță în clădirile în care chiriașii au fost uciși de incendii.

La categoria fotografie de breaking news, o echipă de fotografi de la Getty Images au fost premiaţi pentru acoperirea evenimentelor din acea zi.

O echipă de fotografi Reuters – printre care s-a numărat şi Danish Siddiqui, care a fost ucis în luna iulie a anului trecut în Afganistan în timp ce acoperea o confruntare între forţele de securitate afgane şi luptătorii talibani – a fost desemnată câştigătoare la categoria fotoreportaj pentru relatări despre pandemia de coronavirus din India.

Insider, site-ul cunoscut anterior ca Business Insider, a câștigat primul său premiu Pulitzer. Fahmida Azim, Anthony Del Col, Josh Adams și Walt Hickey au câștigat premiul pentru reportaje ilustrate și comentarii pentru că au folosit benzi desenate pentru a spune povestea opresiunii Chinei asupra minorității etnice uigure.

Romancierul Joshua Cohen a câştigat premiul Pulitzer pentru „ficţiune” cu „The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family”.

La categoria „dramă”, James Ijames a câştigat pentru „Fat Ham”, o comedie care a adunat recenzii excelente în timpul montării sale la Teatrul Wilma din oraşul natal al dramaturgului, Philadelphia.

Două premii au fost acordate istoricilor, care au lucrat în acelaşi departament al New York University: Ada Ferrer a scris „Cuba: An American History” şi Nicole Eustace este autoarea „Covered With Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America”.

La categoria „biografie”, regretatul artist Winfred Rembert a fost distins cu Pulitzer alături de colaboratorul său Erin I. Kelly pentru „Chasing Me To My Grave: An Artist’s Memoir Of The Jim Crow South”.

Artistul indigen Raven Chacon a câştigat premiul la categoria „muzică” pentru compoziţia „Voiceless Mass”.

Alte publicaţii recompensate cu premii au fost: Miami Herald, Tampa Bay Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times. Lista completă a laureaților poate fi consultată AICI.

Jurnaliştilor ucraineni li s-a acordat un Pulitzer special pentru „curajul” lor de a relata despre invadarea ţării lor de către Rusia, consiliul prestigiosului premiu aducând de asemenea un omagiu celor 12 jurnalişti ucişi din acest an în timp ce acopereau războiul din Ucraina

