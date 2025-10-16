Totul s-a întâmplat, noaptea trecută, în curtea bisericii de pe bulevardul Carol I din București, la numărul 43.

Un preot a ieșit în curtea lăcașului de cult și a auzit un copil care plângea de durere. S-a apropiat de el și a descoperit că este vorba despre un băiat în vârstă de 14 ani, care era grav rănit.

După ce și-a dat seama că băiatul a căzut de la etajul unui bloc aflat lângă biserică, preotul a sunat imediat la numărul unic de urgență 112.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale SMURD, dar și ale Poliției. Anchetatorii au descoperit că băiatul de 14 ani a căzut de la etajul trei al blocului și a ajuns chiar în curtea bisericii.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili dacă el s-a aruncat de la etaj sau a fost împins, potrivit Observator, jurnalul de știri al televiziunii Antena 1.

