  • Mitropolitul Tihon, 66 de ani, supranumit „duhovnicul lui Putin”, este membru al Consiliului consultativ pentru Cultură și Arte al liderului rus și îl cunoaște personal pe acesta din anii 90.
  • Tihon a fost numit mitropolit în Crimeea după anexarea ilegală a peninsulei ucrainene de către Rusia, în 2014.
  • Prelatul a fost adesea văzut în public alături de Vladimir Putin și a fost prezentat drept un succesor al Patriarhului Kirill, cea mai înaltă figură a Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Ar fi trebuit să pună o bombă în camera mitropolitului Tihon, la Mănăstirea Sretenski”

Conform acuzațiilor, preoții ar fi ascuns explozibili și documente falsificate într-un parc din Moscova, la comanda Ucrainei. Potrivit FSB, prelații au fost recrutați de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei și „pregăteau un atac terorist pe care trebuia să-l efectueze în timpul vizitei lui Șevkunov la Moscova”.

Într-un videoclip publicat de FSB, bărbații mărturiseau că „ar fi trebuit să pună o bombă în camera mitropolitului Tihon, la Mănăstirea Sretenski”.

Acum, Ivankovici și Popovici, absolvenți ai Academiei Teologice din Moscova și foști protejați ai lui Tihon Șevkunov, au declarat că întreaga poveste este o farsă.

Ei susțin că FSB le-a smuls mărturisiri prin tortură cu șocuri electrice și că probele le-au fost plantate. În ciuda acestor afirmații, judecătorul a decis menținerea lor în arest.

Preoții ortodocși suspectați că au vrut să-l asasineze pe „duhovnicul lui Vladimir Putin” acuză FSB: „Tortură cu șocuri electrice, să mărturisim ce n-am făcut”
Mitropolitul Șevkunov și Vladimir Putin. Foto: Hepta

Cei doi au oferit apoi primele declarații publice detaliate despre ce s-a întâmplat.

„M-au forțat să mă întind cu fața la pământ și mi-au pus cătușe. Nu aveam idee de ce se întâmplă”

Nikita Ivankovici a relatat cum i-a fost percheziționat apartamentul pe 12 februarie: „M-au forțat să mă întind cu fața la pământ și mi-au pus cătușe. Nu aveam idee de ce se întâmplă. În timpul percheziției s-au găsit lucruri ciudate: sub perna mea era o lopată și lângă ea un telefon. Le vedeam pentru prima dată în viață”.

El a descris apoi cum a fost dus într-un parc unde i s-a arătat un recipient ascuns sub un tufiș. „Repet: acele obiecte le vedeam pentru prima dată în viață”, a insistat Ivankovici.

M-au pus cu fața la pământ, mi-au pus un sac pe cap, mi-au lipit ochii și nasul cu bandă și mi-au legat mâinile. Mi-au atașat niște dispozitive pe care nu le-am văzut, dar curând am simțit ce fac. Când răspundeam „greșit”, primeam un șoc electric.

„A trebuit să aleg: fie să supraviețuiesc și să spun ce voiau ei, fie să risc răni grave și, eventual, moartea. Am ales prima opțiune”

„Am o afecțiune cardiacă ereditară. În acel moment, ritmul cardiac mi s-a accelerat, am avut un atac de panică și am simțit o durere imensă. A trebuit să aleg: fie să supraviețuiesc și să spun ce voiau ei, fie să risc răni grave și, eventual, moartea. Am ales prima opțiune. Am spus ce voiau ei, iar asta este acum în fața voastră”, a completat preotul Ivankovici.

„Am crescut fără tată, fiind crescut de mama. Întotdeauna am căutat o autoritate, un mentor. În tinerețe, a fost Mitropolitul Tihon, omul pe care se presupunea că voiam să-l ucid. El a fost o figură paternă pentru mine, o autoritate morală și spirituală. Datorită lui, am absolvit, am dobândit abilități și îndrumare pentru viață. Și acum mă acuză că vreau să comit uciderea acestei persoane care îmi este dragă. Nu înțeleg”, a subliniat Ivankovici.

Nu am unde să fug. Am doar apartamentul meu, lângă secția de poliție. Nu am fost niciodată pedepsit pentru vreo contravenție. Dragă mamă, dragă logodnică, vă iubesc și îmi este dor de voi enorm!

„Nu am ținut niciodată o armă în mână și sunt împotriva violenței”

Denis Popovici a declarat și el că acuzațiile sunt absurde: „Niciodată nu am comis vreo infracțiune, niciodată nu am avut de-a face cu serviciile secrete ucrainene. Nu am ținut niciodată o armă în mână și, conform convingerilor mele religioase, sunt împotriva violenței și încălcării legii”.

Preoții au negat vehement că ar fi vrut să-l ucidă pe episcopul Tihon, pe care și îl consideră un mentor spiritual. Ei au cerut să fie eliberați din arest, dar cererile le-au fost respinse: „Ceea ce ni se întâmplă este o farsă, un teatru al absurdului”.

„Spun că am vrut să fac rău unei persoane dragi, tatăl meu spiritual. Am lucrat cu el timp de aproape 10 ani, în calitate de confident și asistent al său. I-am fost complet devotat. Am avut o relație ca tată și fiu. Mi-a dat mai mult decât oricine altcineva, m-a învățat, m-a susținut, mi-a permis să mă dezvolt. Și acum mă fac nerecunoscător și un patricid. Este absurd”, insistă și Popovici.

„Mi-au explicat regulile jocului: nu erau întrebări, ci afirmații și nu puteam răspunde decât într-un singur fel”

„Am fost crescut într-o mănăstire încă din copilărie și am decis să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Violența este inacceptabilă pentru un creștin – darămite pentru un preot. Nu înțeleg cine a inventat această poveste, dar dovezile sunt falsificate”, afirmă Popovici.

M-au încătușat, mi-au pus o pungă pe cap, mi-au acoperit fața cu bandă adezivă, mi-au legat picioarele și mi-au conectat fire. Au început să mă tortureze cu electricitate și m-au întrebat de ce vreau să-l omor pe Mitropolitul Tihon. Am spus că asta e o prostie. Dar mi-au explicat „regulile jocului”: acestea nu sunt întrebări, ci afirmații și nu pot răspunde decât într-un singur fel.

„Sunt cetățean ucrainean, dar acesta nu este un motiv să mă considerați un dușman. Locuiesc în Rusia din 2014, am absolvit academia de teologie și istorie aici. Nu am mai fost în Ucraina de patru ani. Nici eu, nici familia mea nu avem nicio legătură cu forțele sau serviciile armate ucrainene. Viața mea este în Rusia”, a conchis preotul.

Procurorul general Alex Florenţa spune că unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au „legături certe" cu Federaţia Rusă
Știri România 16 sept.
Procurorul general Alex Florenţa spune că unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au „legături certe” cu Federaţia Rusă
Ilie Bolojan a spus câți bani a dat România pentru Ucraina de la izbucnirea războiului
Știri România 16 sept.
Ilie Bolojan a spus câți bani a dat România pentru Ucraina de la izbucnirea războiului
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»"
Exclusiv
Stiri Mondene 16 sept.
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști"
Stiri Mondene 16 sept.
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă". Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
Politică 16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român", dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
