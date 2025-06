„Cum ați putut premia un „monah” penal?!”

Un grup de credincioși, „total oripilați și extrem de revoltați”, a trimis o scrisoare deschisă ierarhului Calinic, numind decorarea sa ,,o faptă extrem de rușinoasă, regretabilă și total condamnabilă”.

„Cum ați putut premia un „monah” penal, care are o mulțime de antecedente inumane, gravisime, fiind oprit de la slujire de către ÎPS Părinte Daniel când era mitropolitul Moldovei?”, arată credincioșii, precizând că preotul „a provocat multe conflicte grave și scandaluri de proporții în diferite mănăstiri din zona Moldovei, de unde a fost fugărit și alungat în șuturi cu surle și trâmbițe”.

„Sau poate Calistrat Chifan a ridicat biserici, azile de bătrâni şi orfelinate de copii, ori a ajutat familii nevoiaşe cu mulţi copii de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei, iar noi poporul nu ştim mai nimic? Că

doar a spus la o emisiune că nu dă nici 2 lei la săraci, să meargă putorile să muncească că au mâini și picioare”, arată enoriașii în scrisoarea transmisă redacției Libertatea.

Înregistrat când jignește și amenință

Episodul cu preotul Calistrat Chifan lovind două femei în curtea Mănăstirii Vlădiceni, la începutul lunii noiembrie 2022, a fost precedat de unul în care prelatul le-a amenințat și jignit pe cele două, iar pe una dintre ele a bruscat-o. Acest dialog a avut loc în august 2022 și a fost, de asemenea, înregistrat.

Înregistrarea audio este din 31 august și a fost făcută în curtea Mănăstirii Vlădiceni, dar în altă zonă decât cea unde a fost filmată agresiunea de pe 9 noiembrie.

Încă de la începutul înregistrării, preotul le vorbește pe un ton ridicat celor două enoriașe și le jignește.

Dialogul dintre părintele Calistrat și enoriașe:

Enoriaşă: Părinte, este un loc public.

Părintele Calistrat: Nu e public lângă mine, e public acolo în ogradă, lângă paraclis.

Enoriaşă: Dar de abia aţi venit…

Părintele Calistrat: Am terminat discuţia, nu mă scoate din papuci!

Enoriaşă: Cum să îmi spuneţi mie că îmi sar mucii?

Părintele Calistrat: Hai dispari şi nu mă plictisi. Am terminat discuţia domnişoară! Taci din gură şi nu umbla cu prostii că eu nu-s căţel de o zi, hai-hai, lasă vrăjeală, lasă prostiile. Nu îmi dai tu mie lecţii, eu sunt mai parşiv decât crezi tu, eu spovedesc de 30 de ani. Mă deranjezi şi mă spionezi, eu nu permit treaba asta. (…) Hai, lasă vrăjeală, nu-mi ţine mie lecţii de pedagogie, am ajuns să nu îţi permit la cinci metri de mine, du-te în paraclis dacă ai treabă, du-te în biserică şi nu mă mai plictisi! La un moment dat, pe înregistrare se aude că are loc o altercaţie între enoriaşă şi părinte, iar la final, enoriaşa îi strigă preotului că a fost împinsă.

Enoriaşă: Nu e loc liber?

Părintele Calistrat: Nu mă face că dacă îţi buşesc două capace, ştii cum te linişteşti în două minute? Eu nu sunt târfa voastră.

Enoriaşă: Părinte, vă rog frumos, m-aţi împins. Cu ce drept mă împingeţi?

Părintele Calistrat: Şi dacă te-am împins ce? Cu dreptul că eşti tupeistă.

A lovit o femeie chiar în curtea bisericii

În 2022, potrivit unor imagini care au apărut în spațiul public, Calistrat Chifan poate fi văzut cum lovește o femeie, care se prăbușește ulterior, în timp ce mai multe enoriași care au asistat la eveniment strigă la părinte să nu o mai lovească.

Incidentul a avut loc la finalul slujbei de Sfântul Maslu, iar femeia agresată, alături de sora ei, au fost la spital unde au fost consultate de medici și au sunat la 112 reclamând că au fost agresate.

Într-o intervenție pe care a făcut-o presei, însă, acesta a spus că nu regretă faptele făcute și că „bătaia este ruptă din Rai”.

„Avem nevoie de bărbați care încalecă femeia”

La sfârșitul anului trecut, relatează televiziunea PRO TV, părintele Calistrat Chifan a încălct regulile Patriarhiei și a făcut campanie în favoarea candidatului Călin Georgescu, la aleegerile din noiembrie 2024.

Într-un video postat online, preotul spunea: „Noi ar trebui acum să facem ochii mari cât cepele și să ne întrebăm dacă dorim să fim conduși în continuare cu spatele înainte spre Europa. Ați adus muhaiaua asta care ne salvează pe noi de toate nenorocirile, băgați-vă mintea în cap. Nu avem nevoie de bărbați cu toc și umbreluțe. Avem nevoie de bărbați care fac copii, care încalecă femeia și să zămislească.”

În trecut, conform Ziarului de Iași, părintele Calistrat s-ar fi remarcat tot prin scandaluri.

„Caracterul violent al ierom. Calistrat reiese și din faptul că, pe timpul șederii la Mănăstirea Sihăstria, a bătut un cal până l-a ucis. Alungat din Sihastria din pricina tulburărilor provocate, monahul Calistrat a plecat la Mănăstirea Dragomirna din jud. Suceava, împreună cu prietenul său, ierom. Antonie Câmpanu, de unde, datorită dezbinării și vrajbei provocate în această obște, a fost alungat de către conducerea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la insistențele conducerii mănăstirii”, se precizează într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române din anul 2003.