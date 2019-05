Preotul care a repopulat cu orfani un sat părăsit trece prin momente critice. Părintele Mihail Milea a suferit un infarct

Părintele Mihail Milea este unul dintre cei mai iubiți preoți. Cunoscut pentru harul său și pentru actele de caritate necontenite în ultimii zeci de ani, părintele trece prin momente de cumpănă. În urma infarctului suferit, a fost transferat de la Spitalul Județean de Urgență Buzău la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde medicii i-au montat două stenturi coronariene. Astăzi, preotul se află la Terapie Intensivă, iar 48 de ore se va afla în monitorizarea cardiologilor care vor decide în funcție de evoluție momentul la care vor aproba externarea. Astăzi, zeci de mii de enoriași din bisericile din Buzău au venit la biserică și s-au rugat pentru însănătoșirea celui pe care mulți îl numesc Bunul samaritean, un iubitor de oameni.

A înființat ”Bisericuța copiilor”

Preotul Mihail Milea are 61 de ani, este căsătorit și are trei copii. Este unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți preoti din regiune, despre care oamenii spun că a reuşit să schimbe multe vieți. Totul a început în urmă cu zeci de ani, când a ales să îi ajute pe tinerii care trăiau pe străzi. De atunci și până astăzi a repopulat cu orfani un sat părăsit, a luat în grija sa bătrâni abandonați și femei aflate în situaţii dificile. A creat trei așezăminte pentru vârstnici, două campusuri pentru copii, o școală de arte şi meserii, o cantină socială, un after school şi un centru de zi. Un alt proiect important iniţiat de el este Catedrala Sfântul Sava, sfinţită pe 8 decembrie 1991, clădire ce rivalizează cu catedrala Arhiepiscopală. Lăcaşul grandios are, la demisol, „Bisericuţa copiilor”, destinată în primul rând celor mici, deasupra căreia se află biserica ce poartă hramul Sfântului Sava. Preotul Mihail Milea este cunoscut şi pentru atitudinea socială pe care nu se fereşte să o afişeze prin cărţi, articole de presă sau bloguri. A lansat numeroase volume de carte, în paginile cărora tratează atât subiecte religioase cât şi sociale, nu de puţine ori mesajul vorbelor sale fiind unul critic. Mihail Milea este cetățean de onoare al județului Buzău iar în 2010 a fost desemnat omul anului.

