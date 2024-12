Anularea întregului scrutin prezidenţial și repetarea lui este o soluţie îndrăzneaţă, dar vine după o altă mişcare fără precedent, când preşedintele în exerciţiu Klaus Iohannis a solicitat declasificarea raportului CSAT, notează jurnalista Sarah Rainsford, coresponenta BBC pentru Europa de Est.

Raportul CSAT conține informații despre o campanie masivă ilegală desfășurată online pentru a influenţa votul în favoarea candidatului Călin Georgescu, considerat marginal până în primul tur al alegerilor, despre atacuri cibernetice ce au legături cu Rusia, precum și despre angajarea Moscovei într-un război hibrid împotriva Bucureștiului.

Amintiri întunecate într-o țară care a trecut prin dictatură

Interferența rusă „reînvie amintiri întunecate pentru mulţi oameni”, observă Sarah Rainsford. „La un miting de joi seara, în faţa Universităţii, am întâlnit oameni care îşi aminteau de anii în care au trăit sub dictatura comunistă şi erau cu adevărat speriaţi că Rusia de astăzi ar putea să se amestece aici. Într-o librărie, o scriitoare de cărţi pentru copii mi-a spus că ar părăsi ţara imediat dacă ar exista vreun semn că România se îndepărtează de calea sa europeană, devenind mai puţin liberă”, explică jurnalista BBC.

Este adevărat că politicile avansate de Georgescu – încetarea ajutorului pentru Ucraina, contestarea rostului NATO și cel al UE – sunt utile regimului de la Moscova, continuă Sarah Rainsford. „La Kremlin, deşi se neagă orice rol în aceste evenimente, sunt sigură că oamenii sunt fericiţi că Rusia este văzută ca fiind atât de puternică: tentaculele sale sunt atât de întinse, încât pot agita chiar şi politica românească. O ţară NATO, văzută de mult timp ca un partener stabil şi de încredere”, comentează ea.

Călin Georgescu are însă și fani în zona conservatoare

Sarah Rainsford spune că a discutat cu „omul care se află în centrul acestei controverse”, Călin Georgescu, care a respins orice idee că ascensiunea sa fulminantă – de la un marginal la un lider electoral – se datorează amestecului Rusiei. De fapt, notează jurnalista, Georgescu a râs în hohote, dar i-a spus totuşi (ca multor altor jurnalişti străini – n.r.) că Vladimir Putin este un „lider şi un patriot”, deşi a afirmat că nu este „un fan”.

Şarmant şi vorbind convingător, el pretinde că este blocat pentru că sfidează establishmentul politic și crede că politica sa „România pe primul loc” este foarte atractivă pentru oamenii de aici. „În ceea ce priveşte ultimul punct, probabil că are dreptate. De fapt, nu am întâlnit pe nimeni în Bucureşti – în afara echipei apropiate a lui Georgescu – care să recunoască că l-a votat. Dar conţinutul său online – care a inundat TikTok – are multe mesaje care pot atrage într-o ţară conservatoare din punct de vedere cultural, mai ales dincolo de Capitală”, subliniază Sarah Rainsford.

„Reluarea alegerilor ar putea avea loc abia în primăvară. Aceasta este o perioadă lungă de timp în politica românească”, punctează jurnalista în finalul articolului.

Rusia riscă un răspuns neconvențional din partea NATO

Pe de altă parte, jurnalista Deborah Haynes, specializată în securitate și apărare la Sky News, relatează despre declanșarea alarmelor în capitalele statelor membre NATO din cauza „operațiunii rusești de influențare masivă” a alegerilor din România.

„Operațiunile de influențare politică” pentru a amplifica în mod ilegal un anumit candidat prin intermediul rețelelor de socializare sunt dificil de atribuit și greu de contracarat.

Dar aliații încearcă să identifice mai bine încercările străine, în special cele ale Rusiei, de a se amesteca în alegeri pentru a propulsa politicienii și partidele politice care contestă rolul NATO și arată deschidere față de liderul rus Vladimir Putin, cel care poartă un război împotriva Ucrainei și își dorește distrugerea alianței occidentale de apărare. „Acesta este motivul pentru care evenimentele din România vor declanșa cu siguranță alarma în capitalele NATO”, precizează Deborah Haynes.

Dacă interferența Rusiei va fi dovedită definitiv, aceasta ar însemna că Kremlinul a încercat să atace NATO într-un mod semnificativ sub pragul războiului convențional – o mișcare care ar necesita cu siguranță un răspuns din partea aliaților la fel de neconvențional, conchide jurnalista de la Sky News.

