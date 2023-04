Potrivit The Guardian, Yoon se află într-o vizită de stat de șase zile la Washington, unde a discutat cu Joe Biden despre „sfârșitul” oricărui regim nord-coreean care ar folosi arme nucleare împotriva aliaților.

Dar cei doi lideri au avut subiecte mai vesele pe ordinea de zi la dineul de stat organizat miercuri la Casa Albă în onoarea lui Yoon, liderul sud-coreean, cunoscut în țara sa drept un pasionat de karaoke.

„Știm că acesta este unul dintre cântecele dumneavoastră preferate, American Pie”, i-a spus Biden lui Yoon, după ce l-a adus pe scenă la sfârșitul serii pentru a-i asculta pe cântăreți interpretând acest clasic.

„Da, este adevărat”, a declarat Yoon, în vârstă de 62 de ani, spunând că a iubit cântecul, lansat în 1971, încă de când era la școală.

„Vrem să vă auzim cântând”, a spus Biden.

„A trecut ceva timp, dar…”, a spus Yoon în timp ce lua microfonul în mână.

