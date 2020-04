De Mihai Toma,

La începutul acestei luni, imagini cutremurătoare din Ecuador au fost transmise pe fluxurile agențiilor de presă: cadavrele oamenilor uciși de Covid-19 erau lăsate pe străzi.

#Ecuador In Guayaquil, users of social networks report that the corpses of deceased patients leave them for up to two days on the street because there is no transportation available to remove them. Health systems collapsed as a result of the #Covid_19 crisis. pic.twitter.com/j0FnNMNwYz