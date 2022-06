UPDATE ora 13:57: La scurt timp Metrorex a transmis printr-un comunicat de presă că a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate în anul 2022 și continuă să plătească facturile ce vor fi emise în acest an.

„Pentru achitarea integrală a obligațiilor de plată, va solicita sumele necesare la următoarea rectificare bugetară. Obiectivul principal al Metrorex este transportul călătorilor în condiții de siguranță, iar în acest sens, depunem toate eforturile pentru rezolvarea acestei situații”, au transmis reprezentanții Metrorex

Reprezentanţii Metrorex susţin că la 31.12.2021, obligatiile restante erau de circa 140 milioane de lei. Metrorex a început să plătească din obligațiile de plată de anul acesta de circa 20 milioane de lei.

„Metrorex ne datorează peste 33 de milioane de euro. Această sumă corespunde unui an de plăţi restante. Între timp, am suportat toate costurile: ne-am plătit furnizorii la zi, am plătit salariile angajaţilor la zi. Din suma totală datorată, de peste 160 de milioane de lei, echivalentul a 33 de milioane de euro, peste 140 de milioane de lei provin din contractul anterior, pentru servicii prestate în cursul anului 2021, iar 20 de milioane lei pentru facturi restante în contractul început la 1 ianuarie 2022. Câte companii îşi permit să continue să lucreze fără să fie plătite timp de 1 an?”, a declarat preşedintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci.

Preşedintele Alstom Europe a mai spus că în tot acest timp Alstom a plătit furnizorii şi salariile angajaţilor la zi, inclusiv o creştere salarială de 10% anul trecut şi anul acesta.

„Alstom realizează mentenanţa conform contractului, indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, aşa că avem nevoie de achitarea integrală a facturilor. Este nevoie de angajament de ambele părţi, nu mai putem fi singurii care susţinem financiar acest contract”, a mai spus președintele Alstom.

Compania a mai transmis că a făcut toate demersurile amiabile în vederea recuperării sumelor datorate, iar în prezent două acţiuni sunt deschise la Tribunalul Bucureşti, dosarele fiind publice: pentru servicii prestate între mai şi decembrie 2021, plus penalităţi; şi pentru recuperarea penalităţilor de întârziere pentru facturile aferente serviciilor prestate în noiembrie şi decembrie 2020.

„După epuizarea tuturor demersurilor contractuale şi legale, dacă nimic nu se schimbă, compania ia în calcul suspendarea serviciilor de mentenanţă, ceea ce va duce la oprirea metroului pentru că trenurilor nu pot circula dacă nu sunt la zi cu mentenanţa. Vom lua această măsură ca o ultimă opţiune posibilă, deoarece compania Alstom este pe deplin conştientă de importanţa serviciilor de mentenanţă pentru flota de metrou”, a mai spus reprezentantul companiei.

