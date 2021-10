„Colectiv, ce se întâmplă în medicina din România după şase ani? Şase ani de la una dintre cele mai dramatice tragedii ale societăţii româneşti, de la Revoluţie. Şase ani de când sistemul nostru medical şi-a arătat o altă limită, limita de a putea trata în acelaşi timp un număr foarte mare de pacienţi gravi. Vinovaţi? Greşeli?”, scrie Daniel Coriu, pe Facebook.

În calitate însă de preşedinte al Colegiului Medicilor din România aduc în atenţie importanţa realizării unor centre de mari arşi în spitalele româneşti, acele mult promise spitale româneşti. Dar pentru a trece de la vorbe la fapte, nu trebuie uitat că pentru a trata marii arşi, pentru a avea centre care să corespundă standardelor, trebuie să se aloce bani din buget pentru realizarea de pe hârtie, în fapt, a centrelor de mari arşi. Daniel Coriu:

„Anul acesta, deşi suntem în al şaselea an după Colectiv, medicul erou de la Piatra Neamţ, Cătălin Denciu, după ce i-au fost acordate primele îngrijiri în România, pentru un corect tratament în conformitate cu standardele internaţionale, a fost transferat şi tratat în străinătate. Foarte bine! Cu toţii am militat pentru a fi tratat în străinătate, pentru că fiecare viaţă, a fiecărui om, contează. Şi dacă sistemul medical românesc are limite, trebuie să le recunoaştem şi să vedem unde putem trata mai bine”, transmite Daniel Coriu.

„Dar haideţi şi să construim astfel încât sistemul medical românesc să poată trata marele ars, iar acest lucru nu ţine de noi, medicii! În fiecare an, la această dată, comemorăm în sufletele noastre, imensul gol pe care ni l-au lăsat tinerii nevinovaţi ai tragediei Colectiv”, mai scrie prof. dr. Daniel Coriu.

