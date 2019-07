Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă au participat, joi, la Ambasada SUA, la recepţia anuală cu ocazia Zilei Independenţei. La evenimentul care are, în fiecare an, o tematică, participă oficiali ai statului, precum şi invitaţi din toate domeniile. Tema recepţiei din acest an este 50 de ani de la aselenizarea rachetei Apollo 11. La eveniment este prezent şi astronautul român Dumitru Prunariu.