„Vă mulțumesc pentru toate urările voastre calde. Mă simt mai bine și ieri medicii de la Hôpital civil din Strasbourg mi-au permis să mă întorc în Italia pentru a continua tratamentul pentru pneumonie”, a scris David Sassoli pe Twitter.

„Aș dori să mulțumesc echipei medicale care a avut grijă de mine cu atenție și profesionalism”, a adăugat el.

Thank you for all your warm wishes. I am feeling better and yesterday the doctors at the Hôpital civil in Strasbourg allowed me to return to Italy to continue treatment for pneumonia. I would like to thank the medical team who took care of me with attention and professionalism.