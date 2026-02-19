Aurul depășește 5000 de dolari uncia pe fondul tensiunilor cu Iranul

Aurul, considerat adesea un refugiu sigur în perioade de incertitudine, a crescut miercuri cu 2%, depășind pragul de 5.000 de dolari pe uncie, iar joi dimineața s-a apreciat în continuare. „Tensiunile geopolitice reînnoite dintre SUA și Iran se reflectă acum clar în prețuri”, a declarat Daniela Hathorn, analist de piață senior la Capital.com.

Negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear al Teheranului au avut loc recent la Geneva. Vicepreședintele american JD Vance a declarat marți că negociatorii iranieni nu au recunoscut unele dintre „liniile roșii” trasate de președintele Donald Trump. Între timp, SUA au mutat active militare mai aproape de Orientul Mijlociu, ceea ce a crescut preocupările privind posibile perturbări în aprovizionarea globală cu petrol.

Conflictul din Iran ar putea duce la creșterea semnificativă a prețurilor la petrol

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic crucial pentru transportul petrolului la nivel mondial, se află în centrul atenției pe fondul escaladării tensiunilor. Conform Administrației pentru Informații Energetice din SUA, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, echivalentul a 20% din consumul global, traversează zilnic acest canal îngust situat în apropierea Iranului. În ultimele zile, Iranul a anunțat închiderea parțială a strâmtorii pentru exerciții navale, conform presei iraniene.

„Ultimele mișcări [ale prețurilor petrolului] semnalează o piață care consolidează deja o primă de risc geopolitic semnificativă, pe măsură ce cea mai importantă arteră petrolieră din lume se află din nou la un pas de conflict”, a explicat Ole Hansen, șeful strategiei de mărfuri la Saxo Bank.

Deși piețele financiare tind să ignore tensiunile geopolitice, situația se schimbă atunci când acestea amenință direct aprovizionarea globală cu petrol, cu impact asupra prețurilor de consum și a deciziilor de afaceri la nivel global. „Piețele de energie iau în calcul probabilitățile, mai ales atunci când perturbările pot afecta un producător major de petrol și o rută globală de tranzit esențială”, a spus Hathorn.

Conflictul din Iran ar putea duce la creșterea semnificativă a prețurilor la petrol, cu efecte directe asupra inflației globale. Analiștii de la Capital Economics au avertizat că „loviturile asupra Iranului ar putea duce la o creștere bruscă a prețului petrolului și ar putea periclita reducerea inflației în multe părți ale lumii, încetinind ritmul sau numărul reducerilor de dobândă de către principalele bănci centrale”.