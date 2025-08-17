Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Parcarea maşinii: avantaj Eforie Nord, unde haosul e gratuit

Pentru cei care merg în vacanță pe litoral cu autoturismul personal, parcarea e o problemă reală. În Eforie Nord, pe străzile din preajma plajei Debarcader, această problemă a fost simplificată cu regula de aur a românilor: fiecare se descurcă cum poate.

Spre deosebire de alte stațiuni de pe litoralul românesc, parcarea publică e gratuită vara aceasta în Eforie Nord, dar nimeni nu-ți poate garanta nici paza maşinii, nici că găseşti vreun loc pentru ea.

Contaminați de rigurozitatea germanilor care au investit în turismul din țara vecină, bulgarii desconsideră şi arta descurcărelii, şi frumusețea haosului. Au reguli extrem de stricte şi, chiar la intrarea în stațiunea Nisipurile de Aur, te anunță pe un panou, în engleză, că „parcarea în stațiune se face numai în zonele special amenajate în acest scop”. Contra cost, inclusiv pentru cei cazați la hotelurile de acolo.

O oră de parcare costă între 3 şi 5 leva (7,77 – 12,94 lei), iar o zi întreagă, între 12 şi 30 de leva (31,06 – 77,66 lei). Regula nu poate fi fentată, căci „hingherii” care ridică maşini sunt foarte activi în Bulgaria, iar amenzile – destul de mari, putând ajunge şi la 200 de leva (517,72 lei).

Un şezlong numit „salon”, o stea în plus şi un preț cu 45% mai mare

Odată rezolvată problema parcării, orice turist îşi doreşte să ajungă cât mai repede pe malul mării, în bătaia brizei. Ca să admire marea, eventual de pe un şezlong, sub o umbrelă, căci în canicula ce a cuprins toată planeta, e imposibil să rezişti altfel pe nisip, la miezul zilei.

La Eforie Nord, prețul unui șezlong, cu tot cu saltea şi cu umbrela aferentă, e de 50 de lei.

La Nisipurile de Aur, se închiriază en-detail: salteaua e 4 leva, umbrela e 12 leva, iar şezlongul, după cum citim pe panoul de la intrarea pe plajă, costă alte 12 leva. Total: 28 de leva, adică 72,49 lei.

Ca un omagiu adus acestui tarif, unul dintre românii ajunşi pe plaja din Nisipurile de Aur a lipit pe panoul cu prețuri două abțibilduri cu „Steaua Bucureşti” şi „Steaua suntem noi”. Bulgarii nu pricep ce scrie acolo, noi nu înțelegem de ce salteaua se închiriază separat, aşa că suntem „nula na nula”, adică 0-0, în limba bulgară.

Bulgarii practică un sistem diferit, tarifând separat șezlongul, salteaua și umbrela. Total: 72,5 lei

Prețul la înghețată, porumb fiert, apă, bere şi taxa la toaletă pe plajă

Pe plaja de la Nisipurile de Aur nu bubuie în boxe muzica de la beach-baruri; se aud doar valurile mării ce acoperă vocile oamenilor. Nisipul e fin, de parcă bulgarii l-ar cerne prin sită în fiecare noapte, iar de pe mal lipsesc algele şi covoarele de scoici prin care țopăie turiştii din România, ca nişte fachiri.

În Bulgaria nu vezi pe plajă nici localnici care te îmbie să cumperi piatră de călcâie, coşulețe din rapane sau pet-uri cu nămol de origine incertă. Dar există totuşi ceva care îți aminteşte de marea de acasă: vânzătorii ambulanți de “vitamina”, fructe feliate și cam deshidratate de când stau pe tavă – pepene roșu, galben, banane, piersici – și de porumb fiert, care umblă cu găleata printre şezlonguri, lăudându-şi marfa inclusiv în limba română.

Prețul unui ştiulete e de 5 leva, adică 12,94 lei, la Nisipurile de Aur. Un pic mai scump decât la Eforie Nord, unde un porumb fiert costă 10 lei.

Dar înghețata la cornet care se vinde la tonetele de lângă plajă e mai ieftină în Bulgaria. Costă între 3 şi 4 leva, adică 7,77 – 10,35 lei, față de 11 – 15 lei, la Eforie Nord.

Tabel cu prețuri practicate pe plajele de la Nisipurile de Aur comparativ cu Eforie Nord

Apă la pet de 0,5 litri găseşti, tot lângă plajă, mai ieftină la Nisipurile de Aur, unde prețul e cuprins între 1,6 – 1,7 leva (4,14 – 4.40 lei), față de 4,5 – 5,5 lei, cât e în Eforie Nord.

Iar pe un suc la 0,5 litri plăteşti 5 leva (12,94 lei) pe litoralul din Bulgaria şi între 7,5 şi 8,5 lei la Eforie Nord (plus garanția de 0,5 lei care nu se percepe în țara vecină).

Cei care pun semnul egal între statul la plajă şi bere au în Eforie Nord furnizori la doi paşi de şezlong: beach barurile, unde doza de 0,5 l costă între 10,5 şi 13,5 lei, plus garanția de 0,5 lei. La toneta din buza plajei, prețurile sunt ceva mai mici şi plăteşti pe o doză de bere la juma de litru între 7,5 şi 9,5 lei, la care se adaugă garanția de 0,5 lei.

Pe litoralul de la Nisipurile de Aur, berea e ceva mai scumpă, iar oferta, mai restrânsă. Într-un fast food de lângă plajă, o sticlă la 330 ml de Kamenitza (bere autohtonă) costă 5 leva (12,94 lei), la fel cât o halbă de 400 ml de bere draft din aceeaşi marcă. Un pic mai departe, la un alt fast-food, berea draft costă 3,99 leva (10,33 lei), fără vreo precizare despre gramaj sau marca produsului. Iar la un altul, 5 leva (12,94 lei), la 500 ml.

Last, but not least, taxa de intrare la WC-urile de lângă plajă e aproape la fel în cele două stațiuni: 5 lei la Eforie Nord şi 2 leva, adică 5,18 lei, la Nisipurile de Aur.

Scorurile de la fast food: hamsii, cartofi prăjiți, burger, shaorma şi pizza

Majoritatea turiştilor români merg pe litoralul bulgăresc pentru ofertele de la all inclusive-ul care te scuteşte de grija micului dejun, a prânzului şi a cinei. Dar, dacă între aceste mese ți se face foame sau poftă de ceva, la Nisipurile de Aur există fast-food-urile de lângă plajă.

Într-un astfel de loc, o porție de 180 de grame de hamsii prăjite costă 15 leva, adică 38,83 lei. Într-un alt fast-food, prețul unei porții e de 12,9 leva (33,39 lei), fără a se preciza însă gramajul ei.

Un preț mai mic găsești la restaurantele din zonă, unde 250 de grame de hamsii prăjite costă 18 leva. Sau şi mai bine, la 100 de kilometri mai la sud de Nisipurile de Aur, în Nessebar, unde 200 de grame de hamsii (пържена цаца, adică şprot prãjit) costă 10 leva (25,89 lei).

În comparație, la fast-food-ul de la intrarea pe plaja din Eforie Nord, 100 de grame de hamsii (şprot) costă 12 lei, cu tot cu mujdei. Adică, aproape la fel ca-n Nessebar, dar mult mai puțin decât la Nisipurile de Aur.

Tabel cu prețuri pentru fast-food la Nisipurile de Aur versus Eforie Nord

Cartofii prăjiți, în schimb, sunt la acelaşi preț la fast-food-ul din Eforie Nord, unde o porție de o sută de grame costă 10 lei, şi la cel de la Nisipurile de Aur, unde dai 4 leva (10,35 lei) pe acelaşi gramaj.

Burgerul cu carne de pui crispy de 400 de grame costă 28 de lei lângă plaja de la Eforie Nord. La Nisipurile de Aur, burgerul cu pui e mai mare (550 g), dar costă 15 leva (38,83 lei), iar prețul calculat pe suta de grame e identic cu cel din România.

Un hot dog clasic, cu crenvurști de pui, cântăreşte 130 de grame şi costă 12 lei la Eforie Nord. La fast-food-urile de lângă plaja de la Nisipurile de Aur are gramaj dublu (250 g) şi costă 10 leva, adică 25,89 de lei.

O shaorma mică (500 g) cu carne de pui costă 30 de lei la Eforie Nord. Pe litoralul bulgăresc, cei ce mărunțesc carnea rotisată se uită ciudat la tine dacă întrebi de shaorma, căci acolo produsul e cunoscut după denumirea lui turcească: dȍner. Cea mai mică lipie cu carne de pui se vinde la 450 grame şi costă 13 leva (33,65 lei).

Lângă plaja din România, cea mai ieftină pizza (margherita) costă 32 de lei şi cântăreşte 520 de grame, iar cea mai scumpă (pizzatta – 550 g), 42 de lei.

La un fast-food din Nisipurile de Aur, pizza de 200 de grame costă 6 leva (15,53 lei), iar la restaurantele din jur, o pizza de 350 de grame costă 22 de leva (56,95 lei).

Cât te costă să mănânci aşezat la o masă, lângă malul mării

Şi, dacă tot am ajuns la restaurant, căutând pizza, haideți să vedem şi ce la preț ar putea servi masa de prânz turiştii din Nisipurile de Aur care nu sunt cazați la all inclusive.

Având în vedere numărul mare de români ce vin în stațiune, multe dintre localurile de lângă plajă afişează meniurile sau oferta zilei şi în limba noastră.

Antreprenorii bulgari își afișează oferta și în limba română

O supă de pui la 300 de grame costă 9 leva (23,3 lei), un şnițel de pui (300 g) – 25 de leva (64,72 lei), o porție mare de cartofi prăjiți (300 g) – 12 leva (31,06 lei), o salată de roşii, castraveți şi ceapă (300 g) – 12 leva (31,06 lei), iar o salată de fructe (250 g) – 10 lv. (25,89 lei).

Tabel prețuri meniu restaurant de lângă plajă

Într-un restaurant din Eforie Nord, poziționat tot pe malul mării, supa de pui la acelaşi gramaj costă de 24 de lei, şnițelul de pui la jumătate de gramaj (150 g) costă 34 de lei, cartofi prăjiți, tot jumătate de cantitate, costă 16 lei, salata de roşii, castraveți şi ceapă (170 g) – 16 lei, iar salata de fructe (200 g) – 31 de lei.

Trãgând linie, dacă ai merge în ambele restaurante şi ai comanda aceeaşi cantitate de mâncare, pe litoralul românesc ai plăti cu 15 lei mai mult.

Fireşte, puțini îşi permit să meargă în vacanță pe litoral şi să mănânce la restaurant. Cei mai mulți dintre românii care optează pentru Nisipurile de Aur, aleg Bulgaria pentru all inclusive. Iar cei care se duc la Eforie Nord preferă să servească masa la autoservire, unde prețurile sunt aparent mai mici, iar o ciorbă de pui costă 21 de lei, un şnițel de pui – 23 de lei, o porție de cartofi prăjiți – 13 lei, iar o salata de roşii şi castraveți – 11 lei. N-ai însă siguranța că faci vreun „chilipirăn”, pentru că autoservirea nu afişează gramajul produselor pe panoul de la intrare.

La all inclusiv, avantaj Bulgaria, chiar şi la cazarea pe ultima sută de metri

Şi pentru că am tot pomenit de all inclusive, haideți să verificăm cât de avantajoasă devine Bulgaria față de România, la acest capitol. Am verificat pe aceeaşi platformă online de rezervări de cazare (booking), cât ar costa, la Eforie Nord şi la Nisipurile de Aur, o minivacanță de trei zile (22 – 24 august), în regim all inclusive, pentru doi adulți și doi copii, de 6 şi 10 ani.

La Eforie Nord, ofertele all inclusive sunt puține. Iar cea mai rentabilă e într-un complex de 4 stele, situat foarte aproape de plajă, la marginea staţiunii, spre Agigea. Pentru familia cu doi copii e necesar un apartament, iar două nopți de cazare, în regim all inclusive, costă 3.784 de lei. Având o suprafață de 32 mp, apartamentul e compus dintr-un dormitor, cu un pat dublu mare, un living, în care există o canapea extensibilă, şi două băi.

Deşi cu vedere la mare, camerele nu dispun de balcon, dar au aer condiţionat, TV cu ecran plat, mașină de cafea, minibar şi wi-fi gratuit. În prețul cazării sunt incluse prețul şezlongurilor de pe plajă, băuturile de la minibar, consumația de la beach-bar, accesul la piscină (4 ore/zi), băuturile de la sky-bar (pentru adulți) şi parcarea, care e asigurată însă „doar în limita locurilor disponibile”. Separat de prețul cazării, trebuie plătită taxa de stațiune, care e de 5 lei/noapte/adult.

Interiorul unei camere de hotel de pe litoralul românesc

Pe booking, complexul din Eforie Nord e cotat cu nota 9,3 din 1.775 de evaluări, iar mesele all inclusive au scor de 8.4.

La Nisipurile de Aur, găseşti o cazare şi de trei ori mai ieftină, tot la un hotel de patru stele cu piscină, care se află în centrul stațiunii. E însă la 300 de metri de plajă, şi are o notă mult mai mică pe booking (7,1, din 1.176 evaluări), punctele slabe fiind: curățenia, confortul şi facilitățile. Mesele all inclusive au un scor de 6,9.

Aici, familia cu cei doi copii se poate caza într-o cameră dublă, care are aceeaşi suprafață ca şi suita din Eforie Nord (32 de m²) şi dispune de 2 paturi de o persoană, 2 canapele extensibile, dar şi de un balcon cu vedere laterală la mare. Plus aer condiţionat, tv cu ecran plat, wifi gratuit și baie cu cadă.

Pentru acelaşi week-end, familia cu doi copii ar plăti aici doar 1.274 de lei, tot în regim all inclusive. O altă variantă de cazare, în acelaşi hotel, ar fi un studio compus dintr-o singură cameră, de 40 m², care costă 2.149 lei şi are 3 paturi de o persoană, o canapea extensibilă, un pat pliant şi balcon cu vedere la mare.

Cameră de hotel ofertată pe litoralul din Bulgaria

Şi tot la Nisipurile de Aur, într-un alt hotel de 4 stele cu piscină, mai bine cotat pe booking (nota 8,8 din 295 de evaluări), minivacanța de trei zile ar costa 2.135 de lei, într-o cameră twin superioară de 32 mp, cu balcon, 2 paturi de o persoană și o canapea extensibilă, aer condiţionat, baie privată, TV cu ecran plat şi wi-fi gratuit.

O altă cameră de hotel în Bulgaria

Hotelul se află la 300 de metri de plajă, iar mesele all inclusive au un scor de 7,7 pe booking.

Luna trecută, publicația italiană Il Messaggero a întocmit un clasament al primelor zece țări din Europa unde merită să mergi dacă eşti în căutarea unei vacanțe minunate pe malul mării, la un buget redus. În fruntea acestui „top ten” e Croația, urmată de Malta şi Turcia. Bulgaria este pe locul 6, imediat după Grecia, iar România nici măcar nu există în clasament.

