De Bobi Neacșu,

Câţiva dintre angajaţii Televiziunii Publice, printre care şi prezentatoare emisiunii „Vreau să fiu sănătos”, care au intrat în contact cu un invitat depistat cu coronavirus la scurt timp după ce a întregistrat în platourile TVR, au intrat în izolare la domiciliu. Invitatul este soţul doctoriței de la spitalul MAI Gerota, pacientul 30, unde a fost tratat fostul ofițer întors din Israel, de la care au pornit mai multe cazuri, notează Pagina de Media.

TVR ar fi demarat o dezinfecţie, după ce invitatul a anunţat că este confirmat cu coronavirus. Miercuri seara, TVR intră într-o revizie tehnică neanunțată: o noapte întreagă, sunt dezinfectate echipamente de emisie, pupitre, studiouri, holuri, redacții, locuri comune. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, abia miercuri, în jurul prânzului, doar câțiva dintre cei din echipa care a lucrat la emisiune sunt anunțați să stea acasă din cauza situației cu invitatul infectat.

Cel puțin patru angajați ai TVR au fost anunțați că trebuie să stea în izolare și să nu vorbească despre caz nici cu colegii.

Ce spune prezentatoarea TVR

„Dragii mei, zilele trecute mă bucuram teribil la vederea copacilor înfloriți și abia așteptam să dau o tură de parc în alergare. Doar că între timp am intrat în carantină la domiciliu. La fimările de luni am intrat în contact cu o persoană testată pozitiv COVID 19.

Evenimentele au decurs în felul următor:

Recomandări De ce săpunul omoară coronavirusul. Ce călcâi al lui Ahile are COVID-19

• Luni, 9 martie: la filmări în studioul Televiziunii Române am stat de vorbă cu persoana respectivă. Nu am dat mâna și am discutat la o distanță de aprox . 1.5m distanță.

• Joi, 12 martie, ora 09:38 am fost informată că persoana respectivă are în familie un membru testat pozitiv. Din acel moment m-am autoizolat la domiciliu, unde sunt și acum – alături de soțul meu și cei doi copii.

• Astăzi, 13 martie, ora 09:11, am aflat că persoana cu care eu am intrat în contact luni, este și ea testată pozitiv.



Imediat am luat toate măsurile necesare, în conformitate cu legea:

Am anunțat DSP-ul, care mi-a comunicat că în lipsa simptomelor nu voi fi testată, motivul invocat fiind insuficiența testelor. Am sunat toate persoanele cu care am intrat în contact de luni pana joi.

Aș vrea să mai menționez un fapt, nici persoana cu care eu am intrat în contact și căreia astăzi i s-a confirmat că este testată pozitiv și nici eu nu prezentăm până în acest momemt simptome de boală.

Vă rog mult ca în situația în care treceți prin ceva similar, să fiți responsabili și să acționați conform prevederilor legale. Așa cum am spus de la bun început în mod public, consider că aceasta este singura atitudine care trebuie avută. A ascunde așa ceva nu face decât să agraveze răspândirea bolii. Și cel mai important, trebuie să stați cât mai mult acasă, în izolare. Este singura soluție dovedidă (!) care diminuează răspândirea acestui virus. În aceste momente, simțul civic este printre cele mai mari răspunderi pe care le avem”.

Citeşte şi:

De ce săpunul omoară coronavirusul. Ce călcâi al lui Ahile are COVID-19

Dragi parlamentari, bine ați venit în spitalele publice din România!

LIVE UPDATE Coronavirus | România a ajuns să aibă același număr de noi cazuri precum China

GSP.RO CRIZA CORONAVIRUS. Decizie fără precedent in Romania după 1989, doar explozia de la Cernobâl a mai dus la aceasta situatie

HOROSCOP Horoscop 13 martie 2020. Racii sunt tentați să respingă gesturile frumoase