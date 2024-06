Căutările poliţiei s-au îndreptat acum către o altă zonă stâncoasă, între Pedi şi plaja Agia Marina, după ce o înregistrare video l-a arătat pe Mosley mergând prin satul Pedi. „Căutările continuă. Investigăm pe jos o altă parte stâncoasă, zona mai largă din Agia Marina”, a declarat purtătoarea de cuvând a poliției locale.

În vârstă de 67 de ani, de profesie medic şi susţinător al unei vieţi sănătoase, Michael Mosley avea emisiuni la BBC și ITV în care oferea sfaturi despre somn şi dietă. El a fost văzut ultima dată miercuri, 5 iunie, la ora locală 13:30.

Michael Mosley a dispărut după ce a spus că pleacă să se plimbe, pe o temperatură caniculară, pe o potecă de pe coasta stâncoasă de pe plaja Agios Nikolaos care ducea până în satul Pedi. Mosley nu avea la el telefonul, ceea ce îngreunează eforturile de găsire.

Poliţia, pompierii, paza de coastă şi voluntarii au efectuat căutări în interiorul şi în afara insulei din estul Mării Egee, asistaţi de un elicopter, drone şi câini de salvare. Imaginile surprinse de o cameră video din Pedi au arătat un bărbat, despre care se crede că ar fi Mosley, plimbându-se miercuri, la ora 13:49, şi ţinând în mână o umbrelă de soare.

Recomandări Procesul șpăgilor pentru licențele Microsoft începe și la Viena. Presa austriacă: „factori de decizie ai statului român au cerut plata unor «comisioane»”, inclusiv pentru Adrian Năstase

Este posibil ca acesta să fi mers mai departe prin satul Pedi către o altă zonă dificilă, în jurul Agia Marina, a spus primarul. „A ales căi care sunt foarte greu de parcurs la astfel de temperaturi şi în orice circumstanţe. Camerele de luat vederi arată că nu a urmat drumul normal pentru a se întoarce acasă”, a adăugat el.

Mosley, în vârstă de 67 de ani, este un prezentator cunoscut în Marea Britanie pentru emisiuni precum „Trust Me, Im a Doctor”. De asemenea, el a apărut în emisiunile The One Show de la BBC și This Morning de la ITV. El a popularizat dieta 5:2. El a studiat medicina la Londra și este medic, dar în ultimele două decenii a lucrat ca prezentator, jurnalist și realizator de documentare.

Urmărește-ne pe Google News