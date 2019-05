Prima declarație pe care actuala iubită a ex-președintelui mexican o face după ce s-a aflat despre relația lor

Fosta primă doamnă a Mexicului, actrița de telenovele Angelica Rivera, a anunțat la începutul acestui an că se separă de Enrique Pena Nieto. Cu doar câteva săptămâni înainte de anunțul divorțului, ex-președintele Mexicului a fost surprins la Madrid în compania unei senzuale blonde, Tania Ruiz. Blonda cu care a fost surprins Enrique Pena Nieto la Madrid are 31 de ani și a fost căsătorită că omul de afaceri Bobby Dominquez. Are o fetiță de patru ani.

După luni de zile în care Tania Ruiz a păstrat tăcerea în ceea ce privește relația sa cu Enrique Pena Nieto, acum blonda a făcut, pe contul ei de Instagram, o declarație care nu lasă loc interpretărilor.

„Pentru mine, zâmbetul care m-a cucerit nu a fost doar cel pe care l-am văzut. A fost și cel pe care l-ai trezit în mine”.

