Joe Kent, un fost candidat politic cu legături cu extrema dreaptă, îşi justifică demisia prin faptul că „nu poate susţine cu conştiinţa curată” războiul din Iran.

Iranul „nu a reprezentat nicio ameninţare iminentă la adresa naţiunii noastre şi este clar că noi am început acest război din cauza presiunilor Israelului şi puternicului său lobby american”, scrie Kent pe reţele de socializare.

Joe Kent se afla în funcție din iulie anul trecut, fiind responsabil de detectarea și examinarea amenințărilor teroriste.

Cine este Joe Kent

Înainte de a se alătura administrației Trump, Kent a candidat de două ori pentru Congres în statul Washington. De asemenea, el a servit în armată, cu 11 misiuni în străinătate ca „beretă verde”, și a lucrat pentru CIA.

Democrații l-au contestat frecvent pe Kent, subliniind legăturile sale cu figuri de extremă dreaptă și faptul că promovează teorii conspiraționiste. În timpul campaniei sale pentru Congres din 2022, Kent i-a plătit servicii de consultanță lui Graham Jorgensen, membru al grupării militare de extremă dreapta Proud Boys. De asemenea, el a lucrat îndeaproape cu Joey Gibson, fondatorul grupării naționalist-creștine Patriot Prayer și a primit sprijin din partea unor formatori de opinie de extremă dreapta.

Republicanii l-au sprijinit în schimb, arătând experiența acumulată în armată și în serviciile de informații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE