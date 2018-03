Prima reacție a lui Ludovic Orban după ce a fost achitat defintiv. Președintele PNL a spus că, prin decizia de astăzi, i s-a făcut dreptate.

„Am susținut cu tărie că sunt om om cinstit, care respectă instituțiile statului. Încă din primul moment am susținut că sunt nevinovat. Nu am comis nicio faptă imorală, nu am încălcat nicio lege”, a spus Orban.

Președintele PNL a reamintit faptul că după ce început urmărirea penală împotriva sa, a demisionat din toate funcțiile din partid și și-a retras candidatura pentru Primăria Capitalei. Orban a spus că a făcut acest lucru, deși era nevinovat, pentru a fi judecat ca orice om obișnuit și pentru că nimeni nu e mai presus de lege”.

”Nu am atacat DNA, nu m-ați văzut cu bodyguarzi la ICCJ, nu am făcut miting în fața DNA. Justiția funcționează, nu Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu trebuie să facă ordine”, a spus Orban.

”Mi s-a făcut dreptate. Oricărui cetățean român i se poate face dreptate”, a spus Orban.

Orban a spus că ultimii doi ani, în care s-a judecat procesul au fost o încercare grea pentru el și pentru familia lui. Acesta a adăugat că acum este mai întârit să contruiască din PNL alternativa de care are nevoie astăzi România.

Referitor la cererea de revocare a șefei DNA, Ludovic Orban a spus că „ministrul Justiției ar trebui să își facă sepukku, dacă tot a fost în Japonia”.

El a afirmat că în ultimii doi ani de zile nu i-a fost uşor.

„Ultimii doi ani de zile au reprezentat o grea încercare atât pentru mine, cât mai ales pentru familia mea, pentru soţia mea, pentru mama mea, pentru băiatul meu, pentru fratele meu şi pentru toate rudele mele. De asemenea, a fost o încercare grea pentru prietenii mei şi o încercare grea pentru foarte mulţi din colegii mei de partid. (…) După aceşti doi ani am ieşit întărit, sunt şi mai determinat, şi mai hotărât, şi mai motivat să construiesc PNL alături de colegii mei ca alternativa de care România are nevoie astăzi”, a subliniat Ludovic Orban.

Liderul PNL a amintit că la începerea urmăririi penale s-a retras din toate funcţiile de conducere deţinute în partid şi în Camera Deputaţilor, precum şi din cursa electorală pentru Primăria Capitalei şi pentru Parlament.

„Toate aceste decizii le-am luat considerându-mă nevinovat şi pentru că aşa mi s-a părut normal, firesc, corect pentru orice democraţie, orice ţară şi societate în care există domnia legii. Am făcut lucrul acesta pentru că eu consider că nimeni nu este mai presus de lege, aşa cum spune Constituţia, şi pentru a fi judecat ca orice om obişnuit în ţara aceasta. Nu am atacat DNA, nu am atacat sistemul de justiţie, nu m-aţi văzut cu bodyguarzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu am făcut niciun miting în faţa DNA ca să protestez, nu am instrumentat nicio campanie de presă împotriva sistemului de justiţie din România, împotriva puterii judecătoreşti, împotriva parchetelor, dimpotrivă am făcut tot ceea ce trebuie să facă orice om normal”, a afirmat Orban.

Liderul PNL a precizat că, în opinia sa, normalitatea este ca oamenii politici să ofere un exemplu cetăţenilor, să aibă comportamente normale, fireşti într-o democraţie şi într-o ţară în care în spatele fiecărei funcţii publice trebuie să se ascundă o uriaşă responsabilitate.

”Este normal ca un om care deţine putere atunci când este trimis în judecată să nu se ascundă în spatele funcţiilor publice pe care le deţine, să nu încerce să îşi folosească puterea politică pentru a se sustrage unei anchete, unei cercetări penale şi unei cercetări judecătoreşti, care să fie corecte, trebuie să se comporte ca orice alt cetăţean şi trebuie să fie judecat ca orice alt cetăţean”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a fost achitat definitiv în dosarul de corupție. Completul de cinci judecători al ÎCCJ a decis, în unanimitate, achitarea definitivă a președintelui PNL Ludovic Orban în dosarul în care acesta este judecat pentru fapte de corupție, legat de pretinderea unor sume de bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.